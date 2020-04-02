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الأعداد السابقة للصحيفة

" الصحة " تتوعد منسوبيها بالمحاسبة حال ارتكاب هذه المخالفة

Time منذ 59 دقيقة
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" الصحة " تتوعد منسوبيها بالمحاسبة حال ارتكاب هذه المخالفة

الرياض (صدى):
دعت وزارة الصحة الممارسين الصحيين لأخذ الحذر من عدم ارتداء الزي المخصص للعمل الصحي " المعطف الأبيض، واللباس الجراحي " وما في حكمهما خارج المنشأة الصحية.

وتوعدت وزارة الصحة من يثبت مخالفته إحالته للجان الداخلية المعنية بالمخالفات وتطبيق ما يقضي به نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك في تعميم وجهه مدير عام مكافحة عدوى المنشآت الصحية الدكتور خالد بن حمدان العنزي لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق قال فيه إن تتخذ القطاعات الصحية كل ما يلزم لترشيد استخدام أدوات الوقاية الشخصية، مثل الكمامات بأنواعها والألبسة الواقية، وغطاء الرأس الجراحي، وأغطية الأحذية الجراحية، ومنع استخدامها من غير الهدف المحدد لها، وإزالتها بعد الاستخدام مباشرة في المكان الذي استخدمت فيه.

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أحدث التعليقات

محمد
وين رايح
عبدالرحمن سراج منشي
كيف نفتح حسابات للعمالة والبنوك مغلقة وهناك مع التجول في مكة المكرمة وبعض المدن الكبيرة
.
ايه والله أبعدوها عنا الله يبعد عنكم الشر صرعتنا وأمرضتنا ما نقدر ننقل بيوتنا اول ما نطلع تصبغ بنا الريحة تكرمون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماشاء الله وسبحانه🙂
ليه
لماذا وضعت عقوبة الرجم في الاسلام إلا لعظم جريمة الخيانة وخاصة المراة لأنها تلوث شرفها وشرف زوجها واولادها واسرتها وتنسب ابناء الى زوجها وهم ابناء زنا والعياذ بالله.

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