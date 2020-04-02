جامعة الملك فيصل تمدد فترة الانسحاب من المقررات وسداد الرسوم

علي القحطاني (صدى):

أكدت جامعة الملك فيصل، على تفهمها الظروف الاستثنائية التي تمر بها العملية التعليمية، مشددة على اهتمامها وحرصها ودعمها لطلبتها، والعمل على تحقيق مستويات الجودة التعليمية المنشودة، وضمان تحقيق العدالة في عملية التقويم.

وأعلنت الجامعة في بيان لها، استمرار العملية التعليمية، وتمديد فترة الانسحاب من المقررات، وتمديد فترة سداد الرسوم الدراسية لتكون جميعها إلى تاريخ 30-8-1441 هـ.

وأشار إلى أنه سيتم عقد الاختبارات النهائية عن بعد (إلكترونيا) في شهر رمضان المبارك.