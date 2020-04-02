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الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة الملك فيصل تمدد فترة الانسحاب من المقررات وسداد الرسوم

Time منذ ساعة
Views 1399
جامعة الملك فيصل تمدد فترة الانسحاب من المقررات وسداد الرسوم

علي القحطاني (صدى):
أكدت جامعة الملك فيصل، على تفهمها الظروف الاستثنائية التي تمر بها العملية التعليمية، مشددة على اهتمامها وحرصها ودعمها لطلبتها، والعمل على تحقيق مستويات الجودة التعليمية المنشودة، وضمان تحقيق العدالة في عملية التقويم.

وأعلنت الجامعة في بيان لها، استمرار العملية التعليمية، وتمديد فترة الانسحاب من المقررات، وتمديد فترة سداد الرسوم الدراسية لتكون جميعها إلى تاريخ 30-8-1441 هـ.

وأشار إلى أنه سيتم عقد الاختبارات النهائية عن بعد (إلكترونيا) في شهر رمضان المبارك.

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أحدث التعليقات

محمد
وين رايح
عبدالرحمن سراج منشي
كيف نفتح حسابات للعمالة والبنوك مغلقة وهناك مع التجول في مكة المكرمة وبعض المدن الكبيرة
.
ايه والله أبعدوها عنا الله يبعد عنكم الشر صرعتنا وأمرضتنا ما نقدر ننقل بيوتنا اول ما نطلع تصبغ بنا الريحة تكرمون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماشاء الله وسبحانه🙂
ليه
لماذا وضعت عقوبة الرجم في الاسلام إلا لعظم جريمة الخيانة وخاصة المراة لأنها تلوث شرفها وشرف زوجها واولادها واسرتها وتنسب ابناء الى زوجها وهم ابناء زنا والعياذ بالله.

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