شروط "التعليم" لتمديد الإيفاد للموفدين للعام الدراسي الجديد

عادل الحربي (صدى):

حددت وزارة التعليم عدة شروط وضوابط خاصة بتمديد الإيفاد للموفدين للفصل الدراسي الأول للعام١٤٤٢.

واشترطت على المتقدم لطلب التمديد ألا يكون قد سبق له الحصول على تمديد، وأن يكون مجموع ما درسه أقل من أربعة فصول دراسية لموفد الماجستير، وأن يكون متميزا في دراسته ولديه توصية من المشرف الدراسي بالحاجة للتمديد.

كما اشترطت لموفد الدكتوراه أن يكون مجموع ما درسه أقل من ستة فصول دراسية سواء بقرار إيفاد أو بمستند نظامي، وألا يكون الموفد قد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة في قرار الإيفاد.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم بطلب التمديد تقديم مستندات إلكترونية تتضمن الخطة الدراسية مصدقة من عمادة الدراسات العليا، وعليها اسم الوافد، مع إضافة صورة من قرار الإيفاد الصادر من الوزارة.

وشملت المستندات المطلوب تقديمها مع الطلب سجل أكاديمي حديث مصدق من عمادة الدراسات العليا، وخطاب من المشرف على الدراسة مصدق من عمادة الدراسات العليا أو وكيل الدراسات العليا بالكلية يوضح مبررات الطلب وحاجة الموفد للتمديد.