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الأعداد السابقة للصحيفة

نقاط الرذاذ الصغيرة بعد الكحة تستمر 20 دقيقة في غرفة الاجتماع المغلقة (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1521
نقاط الرذاذ الصغيرة بعد الكحة تستمر 20 دقيقة في غرفة الاجتماع المغلقة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
وجه ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، نصائح لجميع سكان المملكة بشأن فيروس كورونا.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر:" إذا كنت في غرفة الاجتماعات لابد أن يكون هناك " تيار هواء " إما تكييف أو نوافذ مفتوحة لأن نقاط الرذاذ الصغيرة بعد الكحة قد تستمر إلى ٢٠ دقيقة في غرفة الاجتماع المغلقة.

وأبان النمر:" فيه فئة من مرضى كورونا يحضرون بأعراض إسهال ومغص وهم أقل بكثير من الأعراض التنفسية ".

ورد النمر على سؤال أحد متابعيه الذي قال:" لو جاني كورونا بموت "، ليجيب النمر، قائلا:" تفاءل بالخير..الغالبية العظمى من الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد لايموتون..فنسبة الوفيات على مستوى العالم من المصابين حوالي 4% ".

وكانت وزارة الصحة سجلت 165 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المملكة، ليصبح إجمالى الحالات المصابة بالفيروس 1885.

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أحدث التعليقات

محمد
وين رايح
عبدالرحمن سراج منشي
كيف نفتح حسابات للعمالة والبنوك مغلقة وهناك مع التجول في مكة المكرمة وبعض المدن الكبيرة
.
ايه والله أبعدوها عنا الله يبعد عنكم الشر صرعتنا وأمرضتنا ما نقدر ننقل بيوتنا اول ما نطلع تصبغ بنا الريحة تكرمون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماشاء الله وسبحانه🙂
ليه
لماذا وضعت عقوبة الرجم في الاسلام إلا لعظم جريمة الخيانة وخاصة المراة لأنها تلوث شرفها وشرف زوجها واولادها واسرتها وتنسب ابناء الى زوجها وهم ابناء زنا والعياذ بالله.

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