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الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة توضح عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية وتصويره

Time منذ ساعة
Views 1585
النيابة العامة توضح عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية وتصويره

الرياض (صدى):
حظرت النيابة العامة، مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن كورونا، حرصاً على صحة الجميع وسلامتهم، واقتران ذلك بالتصوير أو النشر جريمة معلوماتية.

وسردت النيابة العامة، المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .

2 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.

3 - إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

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أحدث التعليقات

محمد
وين رايح
عبدالرحمن سراج منشي
كيف نفتح حسابات للعمالة والبنوك مغلقة وهناك مع التجول في مكة المكرمة وبعض المدن الكبيرة
.
ايه والله أبعدوها عنا الله يبعد عنكم الشر صرعتنا وأمرضتنا ما نقدر ننقل بيوتنا اول ما نطلع تصبغ بنا الريحة تكرمون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماشاء الله وسبحانه🙂
ليه
لماذا وضعت عقوبة الرجم في الاسلام إلا لعظم جريمة الخيانة وخاصة المراة لأنها تلوث شرفها وشرف زوجها واولادها واسرتها وتنسب ابناء الى زوجها وهم ابناء زنا والعياذ بالله.

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