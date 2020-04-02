نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بعد ارتفاع أسعار النفط " محمد بن سلمان لا قال فعل "

Time منذ 18 دقيقة
Views 1709
Comment 1
بعد ارتفاع أسعار النفط " محمد بن سلمان لا قال فعل "

نايف السالم (صدى):
بعدما نشرت "صدى" تقاريرًا عن تسجيل أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 21% مساء اليوم الخميس، بعدما دعت المملكة لاجتماع طارئ لدول أوبك+، وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى "الترند" على موقع تويتر.

وحققت أسعار النفط، اليوم الخميس، قفزة هائلة بنحو 21% بعد دعوة المملكة لاجتماع طارئ لدول تحالف " أوبك+ "، الذي يضم مجموعة منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

كما ترجمت "صدى" تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءه محادثة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بشأن إنتاج النفط، متوقعًا أن ينخفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل وقد يصل إلى 15 مليون برميل.

ودشن مواطنون هاشتاق " محمد بن سلمان لا قال فعل"، مؤكدين أن سمو ولي العهد دائمًا يفي بوعده، ولا يتحدث عن شيء إلا وفعله، معربين عن فخرهم بسموه.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يناقش خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل مع "ترامب"

أسعار النفط تقفز 21% بعد دعوة المملكة لاجتماع طارئ لتحالف " أوبك "

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
ماتعرفون تحسبون ٥١ سنه
M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف

أخر الأخبار

النيابة العامة توضح عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية وتصويره
النيابة العامة توضح عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية وتصويره
Time منذ 3 دقائق Views 1116
سكني : نواصل تقديم خدماتنا ورفع نسب التملك إلى 70%
سكني : نواصل تقديم خدماتنا ورفع نسب التملك إلى 70%
Time منذ 8 دقائق Views 1202
ساما: تأجيل الدفعات يصل إلى 6 أشهر والمبلغ يُقدر بـ30 مليار
ساما: تأجيل الدفعات يصل إلى 6 أشهر والمبلغ يُقدر بـ30 مليار
Time منذ 12 دقيقة Views 1299
بعد ارتفاع أسعار النفط " محمد بن سلمان لا قال فعل "
بعد ارتفاع أسعار النفط " محمد بن سلمان لا قال فعل "
Time منذ 18 دقيقة Views 1709
صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز بعمر 34 عاما مع الشيخ مبارك الصباح 
صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز بعمر 34 عاما مع الشيخ مبارك الصباح 
Time منذ 25 دقيقة Views 1539
علي الخنيزي: مخطوفي الدمام يُعانون ويتعرضون لتكميم الأفواه
علي الخنيزي: مخطوفي الدمام يُعانون ويتعرضون لتكميم الأفواه
Time منذ 29 دقيقة Views 1735
شاهد.. مواطنة تحتفظ بهدية من زوجها منذ 62 عاما و تحولها لوقف خيري بعد وفاته
شاهد.. مواطنة تحتفظ بهدية من زوجها منذ 62 عاما و تحولها لوقف خيري بعد وفاته
Time منذ 35 دقيقة Views 2133
موقف طريف ومحرج لمذيعة الحدث على الهواء
موقف طريف ومحرج لمذيعة الحدث على الهواء
Time منذ 38 دقيقة Views 636
باكستاني اخذه الحماس بزيادة
باكستاني اخذه الحماس بزيادة
Time منذ 38 دقيقة Views 571
سيدة صينية تأكل صغار العصافير حية !
سيدة صينية تأكل صغار العصافير حية !
Time منذ 39 دقيقة Views 657