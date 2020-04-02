بعد ارتفاع أسعار النفط " محمد بن سلمان لا قال فعل "

نايف السالم (صدى):

بعدما نشرت "صدى" تقاريرًا عن تسجيل أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 21% مساء اليوم الخميس، بعدما دعت المملكة لاجتماع طارئ لدول أوبك+، وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى "الترند" على موقع تويتر.

وحققت أسعار النفط، اليوم الخميس، قفزة هائلة بنحو 21% بعد دعوة المملكة لاجتماع طارئ لدول تحالف " أوبك+ "، الذي يضم مجموعة منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

كما ترجمت "صدى" تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءه محادثة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بشأن إنتاج النفط، متوقعًا أن ينخفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل وقد يصل إلى 15 مليون برميل.

ودشن مواطنون هاشتاق " محمد بن سلمان لا قال فعل"، مؤكدين أن سمو ولي العهد دائمًا يفي بوعده، ولا يتحدث عن شيء إلا وفعله، معربين عن فخرهم بسموه.

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