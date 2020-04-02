نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الشمراني: لا تحاولوا عقد مقارنات لا قيمة لها مع ماجد

Time منذ ساعة
Views 2192
Comment 1
الشمراني: لا تحاولوا عقد مقارنات لا قيمة لها مع ماجد

نواف السالم (صدى):
علّق الإعلامي والناقد الرياضي لبرنامج صدى الملاعب أحمد الشمراني على محاولات البعض عقد مقارنة بين المغربي عبدالرزاق حمدالله وأسطورة النصر ماجد عبدالله.

وقال الشمراني لبرنامج ” الملعب الأخضر”: “لا يمكن المقارنة بين ماجد عبدالله وأي لاعب آخر، والدليل على هذا وجود محمود الخطيب في مصر فهو تاريخ مع الأهلي المصري، ولكن لم تتم مقارنته مع أي لاعب حتى مع محمد صلاح نفسه”.

وأضاف : “ماجد عبدالله أسطورة ولم يسبق له الإساءة لأي نادٍ أو شخصية رياضية، لا تحاولوا عقد مقارنات لا قيمة لها مع ماجد”.

ويذكر أن البعض تحدث أن عبدالرزاق حمدالله هو خليفة الأسطورة ماجد عبدالله لدى نادي النصر، وذلك بسبب أهدافه المميزة التي سجلها في الموسم الماضي والموسم الحالي مع العالمي قبل تعليق النشاط الرياضي.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد
وين رايح
عبدالرحمن سراج منشي
كيف نفتح حسابات للعمالة والبنوك مغلقة وهناك مع التجول في مكة المكرمة وبعض المدن الكبيرة
.
ايه والله أبعدوها عنا الله يبعد عنكم الشر صرعتنا وأمرضتنا ما نقدر ننقل بيوتنا اول ما نطلع تصبغ بنا الريحة تكرمون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماشاء الله وسبحانه🙂
ليه
لماذا وضعت عقوبة الرجم في الاسلام إلا لعظم جريمة الخيانة وخاصة المراة لأنها تلوث شرفها وشرف زوجها واولادها واسرتها وتنسب ابناء الى زوجها وهم ابناء زنا والعياذ بالله.

أخر الأخبار

أول حالة شفاء باستخدام دماء المتعافين من فيروس كورونا
أول حالة شفاء باستخدام دماء المتعافين من فيروس كورونا
Time منذ دقيقتين Views 66
مشروع نيوم يعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين 
مشروع نيوم يعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين 
Time منذ 8 دقائق Views 1167
بالفيديو .. موقف إنساني من ممرض تجاه المغتربين الفلبينيين في ⁧المملكة
بالفيديو .. موقف إنساني من ممرض تجاه المغتربين الفلبينيين في ⁧المملكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1285
مليون حالة مصابة بفيروس كورونا عالميًا
مليون حالة مصابة بفيروس كورونا عالميًا
Time منذ 19 دقيقة Views 1241
خطوات طلب خدمة إذن الخروج للحالات غير الطارئة عبر تطبيق أسعفني
خطوات طلب خدمة إذن الخروج للحالات غير الطارئة عبر تطبيق أسعفني
Time منذ 23 دقيقة Views 1447
رجل نجا من الأنفلونزا الإسبانية والحرب العالمية وكورونا
رجل نجا من الأنفلونزا الإسبانية والحرب العالمية وكورونا
Time منذ 29 دقيقة Views 311
رونالدينيو يخسر أمام ثنائي متهم بالقتل في السجن
رونالدينيو يخسر أمام ثنائي متهم بالقتل في السجن
Time منذ 31 دقيقة Views 1502
طول قائمة ضيف البرنامج يضع مذيعة مصرية في موقف محرج
طول قائمة ضيف البرنامج يضع مذيعة مصرية في موقف محرج
Time منذ 31 دقيقة Views 282
رؤى الصبان توجه رسالة بعد انتشار الكورونا
رؤى الصبان توجه رسالة بعد انتشار الكورونا
Time منذ 33 دقيقة Views 305
حديث غادة الزدجالي مع والدتها باللغة البلوشية
حديث غادة الزدجالي مع والدتها باللغة البلوشية
Time منذ 34 دقيقة Views 339