الشمراني: لا تحاولوا عقد مقارنات لا قيمة لها مع ماجد

نواف السالم (صدى):

علّق الإعلامي والناقد الرياضي لبرنامج صدى الملاعب أحمد الشمراني على محاولات البعض عقد مقارنة بين المغربي عبدالرزاق حمدالله وأسطورة النصر ماجد عبدالله.

وقال الشمراني لبرنامج ” الملعب الأخضر”: “لا يمكن المقارنة بين ماجد عبدالله وأي لاعب آخر، والدليل على هذا وجود محمود الخطيب في مصر فهو تاريخ مع الأهلي المصري، ولكن لم تتم مقارنته مع أي لاعب حتى مع محمد صلاح نفسه”.

وأضاف : “ماجد عبدالله أسطورة ولم يسبق له الإساءة لأي نادٍ أو شخصية رياضية، لا تحاولوا عقد مقارنات لا قيمة لها مع ماجد”.

ويذكر أن البعض تحدث أن عبدالرزاق حمدالله هو خليفة الأسطورة ماجد عبدالله لدى نادي النصر، وذلك بسبب أهدافه المميزة التي سجلها في الموسم الماضي والموسم الحالي مع العالمي قبل تعليق النشاط الرياضي.