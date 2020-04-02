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الأعداد السابقة للصحيفة

علي الخنيزي: مخطوفي الدمام يُعانون ويتعرضون لتكميم الأفواه

Time منذ 28 دقيقة
Views 1730
علي الخنيزي: مخطوفي الدمام يُعانون ويتعرضون لتكميم الأفواه

الدمام (صدى):
أكد علي الخنيزي، مؤسس مبادرة البحث عن المفقود نسيم حبتور، أن هناك أناس لازالوا يتربصون بضحايا الاختطاف حتي بعد رجوعهم إلي أحضان أهليهم.

وقال الخنيزي : ضربني وبكى وسبقني واشتكى للاسف اذا غابت الاخلاق والضمير من شخص يصبح حيوان متوحش بملمس ثعبان والسم في انيابه، اولادنا رغم انهم كانوا ضحايا من يوم خطفهم الا ان اناس لازالوا يتربصون بهم حتي بعد رجوعهم الي احضان اهلهم اللذين تجرعوا الغصص بفقدهم.

وأضاف : أول البعض ان يتقمص دور البريء وغضينا الطرف عن أكاذيبه وتلميع صورته امام الناس ولم نتكلم عنها رغم انها أكاذيب ورغم هذا حاول ان يطعن اولادنا في ظهورهم وقام وقدم شكوى ضدهم انهم يتكلمون عن الخاطفه رغم انهم لم يقوموا باي كلام ضدها لان القضيه لم تنتهي

وتابع : وكل المعلومات التي عندهم لم يطلعوا احد عنها حتا نحن اهلهم الا للجهات المختصه وهذا يدل على أنهم مواطنون صالحون وامناء على عدم الخوض في القضيه الا بعد الانتهاء من التحقيق الا ان هناك وحوش يريدون ان يصعدوا علي اكتاف اامخطوفين فقاموا بتشويه صورتهم.

واستكمل : واتهموهم بانهم يخوضون في قضية الخاطفه بدون رحمه منهم وما عانوه من الم فراق اهلهم، يريدون ان يكمموا افواههم عن كل موقف حصل لهم في حياتهم ويحسبون انهم قد ينجحوا في هذا و لا اعلم هل لازالوا ينظرون إليهم حتي الان انهم لقطاء ضعفاء لا ظهر لهم ام ماذا.

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أحدث التعليقات

احمد
ماتعرفون تحسبون ٥١ سنه
M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف

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