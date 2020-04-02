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الأعداد السابقة للصحيفة

صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز بعمر 34 عاما مع الشيخ مبارك الصباح 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1531
صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز بعمر 34 عاما مع الشيخ مبارك الصباح 

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبدالعزيز والشيخ مبارك الصباح ـ رحمهما الله ـ قبل أكثر من 100 عام.

و يعود تاريخ الصورة إلى عام ١٣٢٨هـ (١٩١٠م)، حيث كان الملك عبدالعزيز في عمر الـ34 عاماً إلى جوار الشيخ مبارك الصباح، وسط حضور الأمير سعود بن عبدالرحمن.

وبدا في الصورة أيضاً الأمير تركي بن عبدالعزيز والأمير سعد بن عبدالرحمن والأمير عبدالله بن عبدالرحمن، وكذلك الأمير محمد بن عبدالرحمن.

ولاقت صورة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- تفاعلا وانتشارا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليها وجاءت كالآتي:" سبحان الله كانت نظراته فيها قوة ورجوله وعز وشموخ رحمه الله.. الله يغفر لهم جميعاً ".

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أحدث التعليقات

احمد
ماتعرفون تحسبون ٥١ سنه
M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف

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