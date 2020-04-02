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الأعداد السابقة للصحيفة

2 مليون دولار من أرامكو لصندوق الوقف الصحي

Time منذ ساعة
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2 مليون دولار من أرامكو لصندوق الوقف الصحي

الظهران (صدى):
ساهمت شركة أرامكو للتجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية بمبلغ إجمالي قدره مليوني دولار أمريكي لصندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة السعودية لدعم جهودها في مكافحة فايروس كورونا كوفيد 19.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو للتجارة إبراهيم البوعينين " من المهم أن تستمر الشركات والأفراد خلال هذه الأوقات العصيبة في التضامن لمواجهة هذا الوباء وأن هذه المبادرة تأتي إستشعاراً بالمسؤولية الوطنية ورغبةً في مؤازرة جهود وزارة الصحة السعودية وتقديراً لعمل أبطال القطاع الصحي الذين يعملون على مدار الساعة لضمان سلامة شعبنا ومجتمعنا ، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذا الوباء العالمي ينتشر بشكل سريع، فإننا واثقون من أن حكومتنا الرشيدة تتخذ إجراءات غير مسبوقة للحد من آثار هذه الجائحة".

وأضاف قائلاً "بالرغم من أن تأثير هذا الوباء على أعمال النفط والطاقة، فقد حافظت شركة أرامكو للتجارة كشركة تجارية عالمية على العمليات التجارية بنفس المستوى من الموثوقية لعملائنا وذلك بالاستفادة من مكاتب الشركة العالمية في لندن وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

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أحدث التعليقات

احمد
ماتعرفون تحسبون ٥١ سنه
M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف

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