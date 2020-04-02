أسعار النفط تقفز 21% بعد دعوة المملكة لاجتماع طارئ لتحالف " أوبك "

الرياض (صدى):

حققت أسعار النفط، اليوم الخميس، قفزة هائلة بنحو 21% بعد دعوة المملكة لاجتماع طارئ لدول تحالف " أوبك+ "، الذي يضم مجموعة منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

وجاء ذلك بحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند 30.15 دولار للبرميل بزيادة نسبتها.

يذكر أن المملكة وجهت دعوة لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وأضافت المملكة في بيان لها، إن "المملكة تود الإشارة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +)، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع ".

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