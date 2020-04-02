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أسعار النفط تقفز 21% بعد دعوة المملكة لاجتماع طارئ لتحالف " أوبك "

Time منذ 59 دقيقة
Views 1505
أسعار النفط تقفز 21% بعد دعوة المملكة لاجتماع طارئ لتحالف " أوبك "

الرياض (صدى):
حققت أسعار النفط، اليوم الخميس، قفزة هائلة بنحو 21% بعد دعوة المملكة لاجتماع طارئ لدول تحالف " أوبك+ "، الذي يضم مجموعة منتجين من داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

وجاء ذلك بحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند 30.15 دولار للبرميل بزيادة نسبتها.

يذكر أن المملكة وجهت دعوة لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وأضافت المملكة في بيان لها، إن "المملكة  تود الإشارة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +)، إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع ".

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أحدث التعليقات

احمد
ماتعرفون تحسبون ٥١ سنه
M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف

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