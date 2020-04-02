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الأعداد السابقة للصحيفة

قطر توهم عُمانين بنقلهم مجانًا إلى مسقط

Time منذ ساعة
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Comment 1
قطر توهم عُمانين بنقلهم مجانًا إلى مسقط

نايف القزيز (صدى):
على خلفية قيام الخطوط القطرية بنقل طلاب عُمانيين إلى مسقط، فضح طلاب من عُمان الإعلامي القطري جابر الحرمي الذي حاول امتداح الخطوط القطرية والادعاء بأنها نقلت الطلاب مجانًا.

وأكد الطلاب في تعليقاتهم على تغريدة جابر الحرمي، أن النقل كان بمقابل مادي وأن أسعار التذاكر مرتفعة أيضاً بسبب احتكار الخطوط القطرية واستغلاها الظروف الحالية.

ردود العُمانيين دفع "الحرمي" إلى حذف التغريدة وتقديم اعتذار بامتداح أهالي عمان على طريقة المثل المعروف: "ليس حباً بـ"علي ولكن كرهاً في معاوية " وذلك للإساءة للشعوب الخليجية.

وكانت "صدى" قد نشرت تقريرًا عن شكوى عدد من القطريين عالقين في المغرب ولم يقوم النظام القطري بإجلائهم، مؤكدين أن هناك قطريين ممنوعين من الناقل على الرغم من حكم محكمة التمييز لصالحهم.

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أحدث التعليقات

احمد
ماتعرفون تحسبون ٥١ سنه
M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف

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