قطر توهم عُمانين بنقلهم مجانًا إلى مسقط

نايف القزيز (صدى):

على خلفية قيام الخطوط القطرية بنقل طلاب عُمانيين إلى مسقط، فضح طلاب من عُمان الإعلامي القطري جابر الحرمي الذي حاول امتداح الخطوط القطرية والادعاء بأنها نقلت الطلاب مجانًا.

وأكد الطلاب في تعليقاتهم على تغريدة جابر الحرمي، أن النقل كان بمقابل مادي وأن أسعار التذاكر مرتفعة أيضاً بسبب احتكار الخطوط القطرية واستغلاها الظروف الحالية.

ردود العُمانيين دفع "الحرمي" إلى حذف التغريدة وتقديم اعتذار بامتداح أهالي عمان على طريقة المثل المعروف: "ليس حباً بـ"علي ولكن كرهاً في معاوية " وذلك للإساءة للشعوب الخليجية.

وكانت "صدى" قد نشرت تقريرًا عن شكوى عدد من القطريين عالقين في المغرب ولم يقوم النظام القطري بإجلائهم، مؤكدين أن هناك قطريين ممنوعين من الناقل على الرغم من حكم محكمة التمييز لصالحهم.

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