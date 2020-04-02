نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تركيا تلجأ للمخدرات لإنقاذ اقتصادها

Time منذ ساعة
Views 2066
Comment 1
تركيا تلجأ للمخدرات لإنقاذ اقتصادها

وكالات (صدى):
يُحاول النظام التركي، إنقاذ ما يُمكن إنقاذه بعد تهاوي اقتصاده بشكل كبير، وقد كشفت أزمة فيروس كورونا عن حجم الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تواجهها تركيا.

ويبدو أن تركيا لجأت إلى التجارة في المخدرات كأحد الحلول الخاصة بإنقاذ اقتصادها، خاصة بعدما فضحت المعارضة التركية رجب طيب أردوغان، على إثر دعوته للأتراك بالتبرع.

وكانت "صدى" قد نشرت تقاريرًا عن دعوة "أردوغان" للأتراك بالتبرع بمواجهة فيروس كورونا، وكذلك السخرية التي شنّتها المعارضة التركية من ذلك، متسائلين عن تقدّم الاقتصاد الوطني الذي كان يتشدق به هنا وهناك.

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغ عددها أكثر من (2,504,468) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة قادمة من تركيا، وذلك بالميناء الجاف في مدينة الرياض.

وخبأت تركيا هذه الشحنة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب، إذ وصلت بهم البجاحة إلى بث سمومهم داخل المملكة، وكأن الحقد ترك الجميع وتجمّع كله في تركيا.

وكانت "صدى" قد تحدثت مرارًا عن تعمُّد النظام التركي إحراج المملكة لكنه يفشل دائمًا، وكذلك ظهرت شماتة "أردوغان" في المملكة عندما أعلنت عن وجود إصابات بفيروس كورونا، وهو ما رُدّ إليه مرة أخرى بعد الإعلان عن إصابات بالآلاف في تركيا.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاجون مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة

الأتراك يرفضون التبرع ويريدون أسطول طائرات "أردوغان" وقصوره

شاهد.. شماتة "أردوغان" في المملكة رُدّت فيه

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

النيابة العامة توضح عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية وتصويره
النيابة العامة توضح عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية وتصويره
Time منذ دقيقتين Views 1062
سكني : نواصل تقديم خدماتنا ورفع نسب التملك إلى 70%
سكني : نواصل تقديم خدماتنا ورفع نسب التملك إلى 70%
Time منذ 7 دقائق Views 1170
ساما: تأجيل الدفعات يصل إلى 6 أشهر والمبلغ يُقدر بـ30 مليار
ساما: تأجيل الدفعات يصل إلى 6 أشهر والمبلغ يُقدر بـ30 مليار
Time منذ 11 دقيقة Views 1269
بعد ارتفاع أسعار النفط " محمد بن سلمان لا قال فعل "
بعد ارتفاع أسعار النفط " محمد بن سلمان لا قال فعل "
Time منذ 17 دقيقة Views 1655
صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز بعمر 34 عاما مع الشيخ مبارك الصباح 
صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز بعمر 34 عاما مع الشيخ مبارك الصباح 
Time منذ 23 دقيقة Views 1514
علي الخنيزي: مخطوفي الدمام يُعانون ويتعرضون لتكميم الأفواه
علي الخنيزي: مخطوفي الدمام يُعانون ويتعرضون لتكميم الأفواه
Time منذ 27 دقيقة Views 1690
شاهد.. مواطنة تحتفظ بهدية من زوجها منذ 62 عاما و تحولها لوقف خيري بعد وفاته
شاهد.. مواطنة تحتفظ بهدية من زوجها منذ 62 عاما و تحولها لوقف خيري بعد وفاته
Time منذ 34 دقيقة Views 2102
موقف طريف ومحرج لمذيعة الحدث على الهواء
موقف طريف ومحرج لمذيعة الحدث على الهواء
Time منذ 36 دقيقة Views 623
باكستاني اخذه الحماس بزيادة
باكستاني اخذه الحماس بزيادة
Time منذ 37 دقيقة Views 557
سيدة صينية تأكل صغار العصافير حية !
سيدة صينية تأكل صغار العصافير حية !
Time منذ 37 دقيقة Views 647