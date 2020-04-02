تركيا تلجأ للمخدرات لإنقاذ اقتصادها

وكالات (صدى):

يُحاول النظام التركي، إنقاذ ما يُمكن إنقاذه بعد تهاوي اقتصاده بشكل كبير، وقد كشفت أزمة فيروس كورونا عن حجم الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تواجهها تركيا.

ويبدو أن تركيا لجأت إلى التجارة في المخدرات كأحد الحلول الخاصة بإنقاذ اقتصادها، خاصة بعدما فضحت المعارضة التركية رجب طيب أردوغان، على إثر دعوته للأتراك بالتبرع.

وكانت "صدى" قد نشرت تقاريرًا عن دعوة "أردوغان" للأتراك بالتبرع بمواجهة فيروس كورونا، وكذلك السخرية التي شنّتها المعارضة التركية من ذلك، متسائلين عن تقدّم الاقتصاد الوطني الذي كان يتشدق به هنا وهناك.

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الخميس، عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغ عددها أكثر من (2,504,468) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة قادمة من تركيا، وذلك بالميناء الجاف في مدينة الرياض.

وخبأت تركيا هذه الشحنة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب، إذ وصلت بهم البجاحة إلى بث سمومهم داخل المملكة، وكأن الحقد ترك الجميع وتجمّع كله في تركيا.

وكانت "صدى" قد تحدثت مرارًا عن تعمُّد النظام التركي إحراج المملكة لكنه يفشل دائمًا، وكذلك ظهرت شماتة "أردوغان" في المملكة عندما أعلنت عن وجود إصابات بفيروس كورونا، وهو ما رُدّ إليه مرة أخرى بعد الإعلان عن إصابات بالآلاف في تركيا.

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