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سماعة WF-XB700 من سوني تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية (فيديو) 

Time منذ يوم
Views 1925
Comment 1
سماعة WF-XB700 من سوني تخطف الأنظار بمواصفاتها الخيالية (فيديو) 

أميرة خالد (صدى):
أذهلت سماعات الأذن الراقية 1000XM3 من سوني محبي السماعات بسبب خاصية إلغاء الضوضاء مع توفير جودة صوت ممتازة تنافس بها أقوى الإصدارات المماثلة.

وطرحت الشركة خيارا أقل تكلفة بكثير: سماعات الأذن الجديدة WF-XB700 بسعر تنافسي، حيث تميزت سماعة WF-XB700 بتكنولوجيا Extra Bass المميزة من سوني للحصول على صوت أقوى وأكثر حدة، وتستمر البطارية لمدة تصل إلى تسع ساعات في شحنة واحدة، وإذا كان غطاء البطارية مشحونًا تمامًا يمكن إضافة 9 ساعات أخرى.

وجاءت سماعات الأذن الجديدة WF-XB700 بسعر 129.99 دولار فقط، وبذلك تكون شركة سوني تغلبت على الشركات المنافسة مثل سامسونج  Samsung وجابرا Jabra في هذا المنتج، بحسب موقع The Verge التقني، كما ستتوافر سماعات WF-XB700 هذا الشهر باللونين الأسود والأزرق.

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أحدث التعليقات

ابوحسن
الي عنده ايقاف خدمات شوف له حله مع هذه الوباء
ابو محمد
هههههههههههههه .. .. سبحان الله العظيم ..
ع. س. ع
عفن والعياذ بالله وساخة وقذارة ووقاحة واشغلونا بهم اسأل الله ان يشغلهم في انفسهم
ابو محمد
ممتاز .. .. جزاه الله خير وبارك فيه .. آمين ..
ابو محمد
ممتاز .. .. جزاه الله خير وبارك فيه .. آمين ..

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