بالفيديو .. مؤسسة النقد توضح كيفية الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية

علي القحطاني (صدى):

أوضح زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية المكلف بمؤسسة النقد العربي السعودي، كيفية الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، منوهًا ببعض الإجراءات المتخذة لمعالجة التكدس داخل البنوك.

وأكد أن المؤسسة تراقب بشكل يومي نسبة الإشغال بكل فرع، بجانب مراقبة الإجراءات الوقائية التى يتخذها البنك للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلنا مسؤول المذاع على القناة السعودية، إلى أنه تم زيادة عدد الفروع في المناطق التى تحتاج لذلك، مؤكدًا أن الخدمات المالية الرقمية متوافرة.

ودعا إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، كما دعا كل رب أسرة لدية عمالة منزلية أن يفتح لهم حساب، والتحويل عن طريق التطبيقات، منوهًا بوجود كذلك عروض على رسوم الحوالات الخارجية التى تتم عبر القنوات الرقمية، وبدون الحاجة إلى الذهاب نهائيًا.