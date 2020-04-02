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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. مؤسسة النقد توضح كيفية الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية

Time منذ ساعة
Views 1571
بالفيديو .. مؤسسة النقد توضح كيفية الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية

علي القحطاني (صدى):
أوضح زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية المكلف بمؤسسة النقد العربي السعودي، كيفية الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، منوهًا ببعض الإجراءات المتخذة لمعالجة التكدس داخل البنوك.

وأكد أن المؤسسة تراقب بشكل يومي نسبة الإشغال بكل فرع، بجانب مراقبة الإجراءات الوقائية التى يتخذها البنك للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلنا مسؤول المذاع على القناة السعودية، إلى أنه تم زيادة عدد الفروع في المناطق التى تحتاج لذلك، مؤكدًا أن الخدمات المالية الرقمية متوافرة.

ودعا إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، كما دعا كل رب أسرة لدية عمالة منزلية أن يفتح لهم حساب، والتحويل عن طريق التطبيقات، منوهًا بوجود كذلك عروض على رسوم الحوالات الخارجية التى تتم عبر القنوات الرقمية، وبدون الحاجة إلى الذهاب نهائيًا.

 

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أحدث التعليقات

M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

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