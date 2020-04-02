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الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد يناقش خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل مع "ترامب"

Time منذ ساعتين
Views 1954
ولي العهد يناقش خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل مع "ترامب"

الرياض (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراءه محادثة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بشأن إنتاج النفط.

وتوقع "ترامب"، أن يعلن الرئيس الروسي وسمو ولي العهد خفضا لإنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل وقد يصل إلى 15 مليون برميل، مضيفًا: "إذا حدث ذلك، سيكون رائع لصناعة النفط والغاز".

كما دعت المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

M-512
يفترض انها تحترم كبر سنها ولاتقول هذا الكلام العنصري والغير إنساني هذولا بشر تركوا بلادهم وسافروا وتقطعت بهم السبل لكي يجدوا لقمة العيش الكريم، يفترض انها تقف معهم وتساندهم مو تجرح مشاعرهم .
خالد أبوعوده
نعم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية إسأل قال فعل وإذا وعد أوفى وإذا توعد عفا وأتشرف بأن أقول له ( وأراك تفعل ماتقول وبعضهم ...مذق اللسان يقول مالايفعل ) حفظك الله وزادك توفيقا .......
ابوبدر
هذا كلب صهيوني ماغير ينابح. اقسم بالله ان هذا واشكاله المخنزين يعملون لصالح الصهاينة في قطر وبتغطية من نظام الحمدين وان حصل شيء لقطر غير يبيعون قطر وشعبها بارخص ثمن.
بلبل البحر
{أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} سورة الزخرف
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

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