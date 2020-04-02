سناتور أمريكي: تحدثت مع ريما بنت بندر بشأن النفط

الرياض (صدى):

كشف السناتور دان سوليفان من الحزب الجمهوري، عن حديثه مع سفيرة المملكة بالولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بدر، موضحا أنه ناشد المملكة من خلالها أن تراجع السياسة النفطية الجديدة بفتح أسواق بحثًا عن مستهلكين جدد؛ الأمر الذي ضرب منتجي النفط الصخري الأميركية ضربة موجعة.

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وتحدث السناتورالذي يمثل ولاية ألاسكا الغنية بالنفط بإنه شدد في حديثه مع الأميرة ريما على أن هناك علاقة استراتيجية وطيدة تربط بين المملكة والولايات المتحدة.

وأضاف سوليفان أن مكالمته للأميرة ريما كانت تتضمن أيضًا عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ وجميعهم مؤيدين أقوياء للعلاقات السعودية الأمريكية، متابعًا: يرغب الجميع في أن تبدأ المملكة بلعب دور بناء أكثر فيما يتعلق بأسواق الطاقة.

وقال سوليفان إن هذه ليست المرة الأولى التي يطرق فيها نواب أمريكيون أبواب المحادثات في أزمة النفط الأخيرة، حيث كتب 13 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناشدة المملكة بممارسة دورها في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال ضبط أسواق النفط العالمية، ثم أعقب ذلك بأيام اتصال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بالأمير بن سلمان أيضًا.