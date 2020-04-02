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سناتور أمريكي: تحدثت مع ريما بنت بندر بشأن النفط

Time منذ 31 دقيقة
Views 1522
سناتور أمريكي: تحدثت مع ريما بنت بندر بشأن النفط

الرياض (صدى):
كشف السناتور دان سوليفان من الحزب الجمهوري، عن حديثه مع سفيرة المملكة بالولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بدر، موضحا أنه ناشد المملكة من خلالها أن تراجع السياسة النفطية الجديدة بفتح أسواق بحثًا عن مستهلكين جدد؛ الأمر الذي ضرب منتجي النفط الصخري الأميركية ضربة موجعة.

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وتحدث السناتورالذي يمثل ولاية ألاسكا الغنية بالنفط بإنه شدد في حديثه مع الأميرة ريما على أن هناك علاقة استراتيجية وطيدة تربط بين المملكة والولايات المتحدة.

وأضاف سوليفان أن مكالمته للأميرة ريما كانت تتضمن أيضًا عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ وجميعهم مؤيدين أقوياء للعلاقات السعودية الأمريكية، متابعًا: يرغب الجميع في أن تبدأ المملكة بلعب دور بناء أكثر فيما يتعلق بأسواق الطاقة.

وقال سوليفان إن هذه ليست المرة الأولى التي يطرق فيها نواب أمريكيون أبواب المحادثات في أزمة النفط الأخيرة، حيث كتب 13 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناشدة المملكة بممارسة دورها في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال ضبط أسواق النفط العالمية، ثم أعقب ذلك بأيام اتصال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بالأمير بن سلمان أيضًا.

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أحدث التعليقات

زائر
تعديـــــل .............. سلامات لو أبوك وأمك ماتوا ما بكيت عليهم بتلك الصورة ... أكيد زيادة متابعين ومتعاطفين ... أولا : لا يجوز تربية الكلاب إلا لمنفعة وقد حدد الشرع منافعها .. ثانيا : قد تكون مصدر إزعاج لمن حولها ... ثالثا : قد تكون مجوعة لا مسممة ... رابعا : أن تربيتها بذلك العدد رغم أنها ليست كلاب صيد أو حراسه يولد الشك أن صاحبها أراد الاكتساب من ورائها بإطعامها للناس والواقع شاهد بذلك .. خامسا : أين الجهات المعنية عنها وعن مربيها
زائر
وهل يستحق الرويبضة وأمه الرد ... إن الرد يجعل له مكانه وتاريخه وأبوه معروفة مكانتهم .. في مزبلة التاريخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
تعديـــــل .............. سلامات لو أبوك وأمك ماتوا ما بكيت عليهم بتلك الصورة ... أكيد زيادة متابعين ومتعاطفين ... أولا : لا يجوز تربية الكلاب إلا لمنفعة وقد حدد الشرع منافعها .. ثانيا : قد تكون مصدر إزعاج لمن حولها ... ثالثا : قد تكون مجوعة لا مسممة ... رابعا : أن تربيتها بذلك العدد رغم أنها ليست كلاب صيد أو حراسه يولد الشك أن صاحبها أراد الاكتساب من ورائها بإطعامها للناس والواقع شاهد بذلك .. خامسا : أين الجهات المعنية عنها وعن مربيها
زائر
اي فضل ... مع الأسف يجب على مصر طرد المحامي وشطبه من نقابة المحامين لأنه أراد استغلال كلام عابر وتحريكه موجة ومحاولته ركوبها ... لا تنس دعم الخليج لمصر في كل أزماتها بعشرات المليارات من الدولارات بدون مقابل ورد العدوان الاقتصادي والسياسي عن مصر ومحاولة إبقائها دون تفكك .. المحامي يزرع الأحقاد ويتطاول بما لاصحة له .. ودائما الأبواق المصرية تستغل أي خطأ فردي لاختلاق الأزمات وتتناسى أفعالها فهذا ديدنكم

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