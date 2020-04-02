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منع تجول كلي على مكة والمدينة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر

Time منذ 32 دقيقة
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منع تجول كلي على مكة والمدينة اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي :

أولًا : يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر. ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وذلك بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 8 / 8 / 1441 هـ.

ثانياً : يُسمح - في أضيق نطاق - لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.

ثالثاً : منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

رابعاً : قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند "ثانياً" على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وأكدت الوزارة للعموم أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس "كورونا"، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

كما دعت الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

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أحدث التعليقات

زائر
تعديـــــل .............. سلامات لو أبوك وأمك ماتوا ما بكيت عليهم بتلك الصورة ... أكيد زيادة متابعين ومتعاطفين ... أولا : لا يجوز تربية الكلاب إلا لمنفعة وقد حدد الشرع منافعها .. ثانيا : قد تكون مصدر إزعاج لمن حولها ... ثالثا : قد تكون مجوعة لا مسممة ... رابعا : أن تربيتها بذلك العدد رغم أنها ليست كلاب صيد أو حراسه يولد الشك أن صاحبها أراد الاكتساب من ورائها بإطعامها للناس والواقع شاهد بذلك .. خامسا : أين الجهات المعنية عنها وعن مربيها
زائر
وهل يستحق الرويبضة وأمه الرد ... إن الرد يجعل له مكانه وتاريخه وأبوه معروفة مكانتهم .. في مزبلة التاريخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
تعديـــــل .............. سلامات لو أبوك وأمك ماتوا ما بكيت عليهم بتلك الصورة ... أكيد زيادة متابعين ومتعاطفين ... أولا : لا يجوز تربية الكلاب إلا لمنفعة وقد حدد الشرع منافعها .. ثانيا : قد تكون مصدر إزعاج لمن حولها ... ثالثا : قد تكون مجوعة لا مسممة ... رابعا : أن تربيتها بذلك العدد رغم أنها ليست كلاب صيد أو حراسه يولد الشك أن صاحبها أراد الاكتساب من ورائها بإطعامها للناس والواقع شاهد بذلك .. خامسا : أين الجهات المعنية عنها وعن مربيها
زائر
اي فضل ... مع الأسف يجب على مصر طرد المحامي وشطبه من نقابة المحامين لأنه أراد استغلال كلام عابر وتحريكه موجة ومحاولته ركوبها ... لا تنس دعم الخليج لمصر في كل أزماتها بعشرات المليارات من الدولارات بدون مقابل ورد العدوان الاقتصادي والسياسي عن مصر ومحاولة إبقائها دون تفكك .. المحامي يزرع الأحقاد ويتطاول بما لاصحة له .. ودائما الأبواق المصرية تستغل أي خطأ فردي لاختلاق الأزمات وتتناسى أفعالها فهذا ديدنكم

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