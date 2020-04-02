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الأعداد السابقة للصحيفة

إيداع 8.2 ملايين ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

Time منذ 46 دقيقة
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إيداع 8.2 ملايين ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 8.2 ملايين ريال في الحسابات البنكية لـ 983 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر مارس للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق منصة دروب، وتدريب على رأس العمل وتدريب لدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهرًا، بمعدل %30 من الراتب الشهري للسنة الأولى، و %20للسنة الثانية، و%10 للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى%10 دعم إضافي، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير رئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة

للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح "هدف"، للمنشآت أربعة خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) هنا، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

 

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أحدث التعليقات

زائر
تعديـــــل .............. سلامات لو أبوك وأمك ماتوا ما بكيت عليهم بتلك الصورة ... أكيد زيادة متابعين ومتعاطفين ... أولا : لا يجوز تربية الكلاب إلا لمنفعة وقد حدد الشرع منافعها .. ثانيا : قد تكون مصدر إزعاج لمن حولها ... ثالثا : قد تكون مجوعة لا مسممة ... رابعا : أن تربيتها بذلك العدد رغم أنها ليست كلاب صيد أو حراسه يولد الشك أن صاحبها أراد الاكتساب من ورائها بإطعامها للناس والواقع شاهد بذلك .. خامسا : أين الجهات المعنية عنها وعن مربيها
زائر
وهل يستحق الرويبضة وأمه الرد ... إن الرد يجعل له مكانه وتاريخه وأبوه معروفة مكانتهم .. في مزبلة التاريخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
تعديـــــل .............. سلامات لو أبوك وأمك ماتوا ما بكيت عليهم بتلك الصورة ... أكيد زيادة متابعين ومتعاطفين ... أولا : لا يجوز تربية الكلاب إلا لمنفعة وقد حدد الشرع منافعها .. ثانيا : قد تكون مصدر إزعاج لمن حولها ... ثالثا : قد تكون مجوعة لا مسممة ... رابعا : أن تربيتها بذلك العدد رغم أنها ليست كلاب صيد أو حراسه يولد الشك أن صاحبها أراد الاكتساب من ورائها بإطعامها للناس والواقع شاهد بذلك .. خامسا : أين الجهات المعنية عنها وعن مربيها
زائر
اي فضل ... مع الأسف يجب على مصر طرد المحامي وشطبه من نقابة المحامين لأنه أراد استغلال كلام عابر وتحريكه موجة ومحاولته ركوبها ... لا تنس دعم الخليج لمصر في كل أزماتها بعشرات المليارات من الدولارات بدون مقابل ورد العدوان الاقتصادي والسياسي عن مصر ومحاولة إبقائها دون تفكك .. المحامي يزرع الأحقاد ويتطاول بما لاصحة له .. ودائما الأبواق المصرية تستغل أي خطأ فردي لاختلاق الأزمات وتتناسى أفعالها فهذا ديدنكم

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