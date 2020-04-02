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إغلاق معمل غير مرخص تديره عمالة وافدة ينتج معقمات مغشوشة ويزور تاريخ صلاحيتها

Time منذ ساعة
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إغلاق معمل غير مرخص تديره عمالة وافدة ينتج معقمات مغشوشة ويزور تاريخ صلاحيتها

الرياض (صدى):
داهمت الفرق الرقابية لوزارة "التجارة" منتصف ليلة البارحة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء معملاً غير مرخص تديره عمالة وافدة من جنسية عربية يغش في تصنيع المعقمات والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل وتزوير تاريخ صلاحيتها.

وأغلقت الوزارة المعمل والمستودعات التابعة له في الرياض وذلك بعد عمليات بحث وتحري عن المقر المذكور استمرت لمدة 14 ساعة.

كما تم ضبط وحجز الكميات والأدوات المستعملة في الغش، واستدعت الوزارة مالك المعمل للمساءلة وأحالت العمالة المخالفة من جنسية عربية إلى الجهات المعنية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة "التجارة" والجهات المعنية لضبط السلع المغشوشة والمقلدة وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وحثت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

زائر
تعديـــــل .............. سلامات لو أبوك وأمك ماتوا ما بكيت عليهم بتلك الصورة ... أكيد زيادة متابعين ومتعاطفين ... أولا : لا يجوز تربية الكلاب إلا لمنفعة وقد حدد الشرع منافعها .. ثانيا : قد تكون مصدر إزعاج لمن حولها ... ثالثا : قد تكون مجوعة لا مسممة ... رابعا : أن تربيتها بذلك العدد رغم أنها ليست كلاب صيد أو حراسه يولد الشك أن صاحبها أراد الاكتساب من ورائها بإطعامها للناس والواقع شاهد بذلك .. خامسا : أين الجهات المعنية عنها وعن مربيها
زائر
وهل يستحق الرويبضة وأمه الرد ... إن الرد يجعل له مكانه وتاريخه وأبوه معروفة مكانتهم .. في مزبلة التاريخ
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
زائر
تعديـــــل .............. سلامات لو أبوك وأمك ماتوا ما بكيت عليهم بتلك الصورة ... أكيد زيادة متابعين ومتعاطفين ... أولا : لا يجوز تربية الكلاب إلا لمنفعة وقد حدد الشرع منافعها .. ثانيا : قد تكون مصدر إزعاج لمن حولها ... ثالثا : قد تكون مجوعة لا مسممة ... رابعا : أن تربيتها بذلك العدد رغم أنها ليست كلاب صيد أو حراسه يولد الشك أن صاحبها أراد الاكتساب من ورائها بإطعامها للناس والواقع شاهد بذلك .. خامسا : أين الجهات المعنية عنها وعن مربيها
زائر
اي فضل ... مع الأسف يجب على مصر طرد المحامي وشطبه من نقابة المحامين لأنه أراد استغلال كلام عابر وتحريكه موجة ومحاولته ركوبها ... لا تنس دعم الخليج لمصر في كل أزماتها بعشرات المليارات من الدولارات بدون مقابل ورد العدوان الاقتصادي والسياسي عن مصر ومحاولة إبقائها دون تفكك .. المحامي يزرع الأحقاد ويتطاول بما لاصحة له .. ودائما الأبواق المصرية تستغل أي خطأ فردي لاختلاق الأزمات وتتناسى أفعالها فهذا ديدنكم

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