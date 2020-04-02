طيران الإمارات تزف بشرى للزوار والمقيمين

أبو ظبي (صدى):

كشفت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن عزمها تسيير بعض الرحلات الجوية بدءً من 6 إبريل الجاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن الشركة تتطلع إلى استئناف خدمات الركاب تدريجياً، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل.

وأكد، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة تراعي الإجراءات الصحية لحماية الموظفين والعملاء، كما تضع سلامتهم ورفاهيتهم على رأس أولوياتها دائماً.

وأضاف أن الشركة ستبدأ في تشغيل عدد من رحلات الركاب بدءً من 6 أبريل، وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات.