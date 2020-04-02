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وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلين في حريق بالدمام
منذ 29 دقيقة
1380
1
الدمام (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني بالدمام اليوم الخميس من إخماد حريق هائل اندلع في شقة سكنية بحي الضاحية بعد إخلاء 17 شخص احترازياً .
وأسفر الحريق عن إصابة رجل وإمرأة وطفلين ووفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بعد نقله للمستشفى .
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أحدث التعليقات
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اي فضل يابو طعميه يا عبد الجنية يا رخيص انت وطيز الدنيا بلدك القذره تفَو عليك يا مستعرب انا اشكر حياة الفهد على كل كلمة قالتها في اللشكال اللي كذا
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الترحيل راسآ لايقعدون
ابو محمد
ياستار سترك ياكريم .. .. يعني المصاب ميت ميت ، سواءاً إنقطع نفسه او انقطع نسله ، فهو حي ميت او ميت حي.. ... لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض يتم القبض حتى على أبو وأم الفتاة القاصر لأنهم هم من قدمو طفلتهم لقمه سائغة للذئاب البشرية بأهمال أطفالهم وبناتهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
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