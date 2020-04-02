وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلين في حريق بالدمام

الدمام (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالدمام اليوم الخميس من إخماد حريق هائل اندلع في شقة سكنية بحي الضاحية بعد إخلاء 17 شخص احترازياً .

وأسفر الحريق عن إصابة رجل وإمرأة وطفلين ووفاة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بعد نقله للمستشفى .