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اكتشاف حالات كورونا في معتقل "حميدان التركي" بالولايات المتحدة

Time منذ 47 دقيقة
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اكتشاف حالات كورونا في معتقل "حميدان التركي" بالولايات المتحدة

محمد السعران (صدى):
كشف نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة " حميدان التركي " اليوم الخميس تسجيل إصابات بالفيروس المستجد كوفيد 19 في سجنه الفدرالي .

وأكد "التركي " على عدم اتخاذ التدابير الوقائية مع نقل مساجين من ولاية نيويورك الموبؤة إلى المعتقل ، حيث تم اكتشاف حالة كورونا في أحد المساجين المنقولين .

كما حذرت صحف أمريكية من تردي الأوضاع داخل السجون الأمريكية بسبب ظهور أكثر من حالة إيجابية وسط مطالبات بالتدخل السريع لحماية المعتقلين والعاملين بالسجون وذويهم .

وكانت قضية المواطن حميدان التركي قد شغلت الرأي العام السعودي والعربي بعد اتهامه في قضية اعتداء على عاملته المنزلية عام 2011 ، وتم تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 20 سنوات وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي .

كما يسعى السجين وعائلته ومحاميه إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه لرفض التهم الموجهة إليه ، أو ترحيله إلى المملكة كي يقضي باقي فترة العقوبة في السجون السعودية.

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أحدث التعليقات

لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اي فضل يابو طعميه يا عبد الجنية يا رخيص انت وطيز الدنيا بلدك القذره تفَو عليك يا مستعرب انا اشكر حياة الفهد على كل كلمة قالتها في اللشكال اللي كذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الترحيل راسآ لايقعدون
ابو محمد
ياستار سترك ياكريم .. .. يعني المصاب ميت ميت ، سواءاً إنقطع نفسه او انقطع نسله ، فهو حي ميت او ميت حي.. ... لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض يتم القبض حتى على أبو وأم الفتاة القاصر لأنهم هم من قدمو طفلتهم لقمه سائغة للذئاب البشرية بأهمال أطفالهم وبناتهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...

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