اكتشاف حالات كورونا في معتقل "حميدان التركي" بالولايات المتحدة

محمد السعران (صدى):

كشف نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة " حميدان التركي " اليوم الخميس تسجيل إصابات بالفيروس المستجد كوفيد 19 في سجنه الفدرالي .

وأكد "التركي " على عدم اتخاذ التدابير الوقائية مع نقل مساجين من ولاية نيويورك الموبؤة إلى المعتقل ، حيث تم اكتشاف حالة كورونا في أحد المساجين المنقولين .

كما حذرت صحف أمريكية من تردي الأوضاع داخل السجون الأمريكية بسبب ظهور أكثر من حالة إيجابية وسط مطالبات بالتدخل السريع لحماية المعتقلين والعاملين بالسجون وذويهم .

وكانت قضية المواطن حميدان التركي قد شغلت الرأي العام السعودي والعربي بعد اتهامه في قضية اعتداء على عاملته المنزلية عام 2011 ، وتم تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 20 سنوات وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي .

كما يسعى السجين وعائلته ومحاميه إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه لرفض التهم الموجهة إليه ، أو ترحيله إلى المملكة كي يقضي باقي فترة العقوبة في السجون السعودية.

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