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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 19 دقيقة
Views 1231
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 180.30 نقطة ليقفل عند مستوى 6749.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 222 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ, ساب, المجموعة السعودية, سابك, والعربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة, الواحة, معدنية, تبوك الزراعية, ودله الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 2.74% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، أرامكو السعودية, دار الأركان, وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي, الإنماء, سابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 310.50 نقطة ليقفل عند مستوى 5936.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 458 ألف سهم تقاسمتها 976 صفقة.

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أحدث التعليقات

لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اي فضل يابو طعميه يا عبد الجنية يا رخيص انت وطيز الدنيا بلدك القذره تفَو عليك يا مستعرب انا اشكر حياة الفهد على كل كلمة قالتها في اللشكال اللي كذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الترحيل راسآ لايقعدون
ابو محمد
ياستار سترك ياكريم .. .. يعني المصاب ميت ميت ، سواءاً إنقطع نفسه او انقطع نسله ، فهو حي ميت او ميت حي.. ... لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض يتم القبض حتى على أبو وأم الفتاة القاصر لأنهم هم من قدمو طفلتهم لقمه سائغة للذئاب البشرية بأهمال أطفالهم وبناتهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...

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