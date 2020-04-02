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الأعداد السابقة للصحيفة

حساب المواطن يوضح قيمة الدعم لمستفيد يتقاضى 7 آلاف ريال ومتزوج ولديه بنتان

Time منذ ساعة
Views 2198
حساب المواطن يوضح قيمة الدعم لمستفيد يتقاضى 7 آلاف ريال ومتزوج ولديه بنتان

الرياض (صدى):
رد حساب الموطن على تساؤل بشأن مبلغ دعم سيتقاضاه، في حين راتبه 7 آلاف ريال ومتزوج ولديه بنتان بإن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ولحساب القيمة التقديرية اضغط الرابط التالي. هنا

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وتابع حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين " تويتر" بانه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستمر عملية التسجيل للدفعة الجديدة عبر الرابط التالي هنا

وأوضح الحساب أن استيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اي فضل يابو طعميه يا عبد الجنية يا رخيص انت وطيز الدنيا بلدك القذره تفَو عليك يا مستعرب انا اشكر حياة الفهد على كل كلمة قالتها في اللشكال اللي كذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الترحيل راسآ لايقعدون
ابو محمد
ياستار سترك ياكريم .. .. يعني المصاب ميت ميت ، سواءاً إنقطع نفسه او انقطع نسله ، فهو حي ميت او ميت حي.. ... لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
المفروض يتم القبض حتى على أبو وأم الفتاة القاصر لأنهم هم من قدمو طفلتهم لقمه سائغة للذئاب البشرية بأهمال أطفالهم وبناتهم
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...

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