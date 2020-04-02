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الأعداد السابقة للصحيفة

القواعد العشر لتعليم الوسيط العقاري من الصفر

Time منذ يومين
Views 1466
القواعد العشر لتعليم الوسيط العقاري من الصفر

محمد السعران (صدى):
يعد الوسيط العقاري عنصرًا أساسيًا ، ومحوراً مهماً في تنفيذ الصفقات العقارية بأنواعها . يقوم بدور الدلالة بين طرفي العقار بائعاً ومشترياً ، مقابل عمولة يحصل عليها .

وهذه عشر قواعد يوضحها د.سليمان بن صالح الطفيل رئيس شركة دلائل الاعمال العقارية اختصرت فيها أسس نجاح ممارسة الوساطة العقارية من الصفر :-

القاعدة الأولى :

أن تحمل صفات حميدة وأخلاق فاضلة مثل : الأمانة والصدق والصبر والسماحة والأناة والابتسامة ،.. مع وجود الاستعدادات والقدرات الكاملة لديك للعمل والتدرب وتحمل الصعاب .

القاعدة الثانية :

حدد نطاق عملك الذي ستعمل فيه . اختر المدينة او الحي او المخطط الذي تبدأ منه . فكلما حصرت نطاقك قل جهدك وزادت معرفتك وتحققت صفقاتك.

القاعدة الثالثة :

ابدأ بالعقارات الأكثر رغبة لدى المشترين المقتدرين وهي العقارات التجارية وركز أكثر على المدرة للدخل منها . وابتعد عن العقارات السكنية بداية نشاطك وتعاملك ، فهي اكثر مشقه وأقل فائدة .

*القاعدة الرابعة *

ابدأ بالعقارات التجارية الأقل قيمة والأكثر دخلًا وركز على من تتوفر فيها محلات تجارية أكثر وعائد أفضل . ولا تنظر للعقارات الكبيرة او الضخمة فتفاصيلها كثيرة وشروط بيعها دقيقة . فالجهد فيها كبير وفرصة البيع فيها قليل.

*القاعدة الخامسة *

ابحث عن العقارات التجارية في الأماكن الأكثر اكتظاظا بالناس والأكثر حركة بالتجارة ، يليها التي تقع على شوارع رئيسية حيوية نشطة. فكلما حسن المكان وذات صيته بين الناس زادت الرغبة في الشراء وكثر طلابه.

*القاعدة السادسة *

احفظ في جهازك المكاتب العقارية التي تقعدفي نطاق اهتمامك وعملك، وسجل جميع بيانات التواصل بهم واعمل زيارات وبيدك كروت تعريفك تشعرهم باهتمامك .

*القاعدة السابعة *

امتلك موقعا الكترونيا لتقديم عروضك العقارية عبر منصات التواصل الاجتماعي (الواتس، تويتر، سناب، فيسبوك، إنستقرام) للوصول إلى أكبر عدد من العملاء حتى تتمكن من إتمام الصفقات العقارية بأسرع وقت ممكن.

*القاعدة الثامنة *

اختر عملائك المشترين الذين ستعتني بهم وتلبي طلباتهم قبل البائعين . فإذا ضمنت المشترين ضمنت البائعين. واحرص أن تكون مباشرا معهم قدر الإمكان وبخاصة مع المشترين فهم الجانب الأقوى لك المضمونين .

*القاعدة التاسعة *

احرص على جميع الضمانات، أن تكون بيانات معلومات العقار صحيحة ، أن يكون العقار سليما ، أن تضمن وصول المعلومة الأكيدة للطرفين ، أن تضمن أتعاب وساطتك أو منهم معك.

*القاعدة العاشرة *

اجعل لك موثقاً معتمدا تنفذ من خلاله الصفقات العقارية حتى يسهل على البائع والمشتري تنفيذ الصفقة وإفراغ العقار واستلام القيمة بكل يسر وراحة وأمان .

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أحدث التعليقات

ابوحسن
الي عنده ايقاف خدمات شوف له حله مع هذه الوباء
ابو محمد
هههههههههههههه .. .. سبحان الله العظيم ..
ع. س. ع
عفن والعياذ بالله وساخة وقذارة ووقاحة واشغلونا بهم اسأل الله ان يشغلهم في انفسهم
ابو محمد
ممتاز .. .. جزاه الله خير وبارك فيه .. آمين ..
ابو محمد
ممتاز .. .. جزاه الله خير وبارك فيه .. آمين ..

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