القواعد العشر لتعليم الوسيط العقاري من الصفر

محمد السعران (صدى):

يعد الوسيط العقاري عنصرًا أساسيًا ، ومحوراً مهماً في تنفيذ الصفقات العقارية بأنواعها . يقوم بدور الدلالة بين طرفي العقار بائعاً ومشترياً ، مقابل عمولة يحصل عليها .

وهذه عشر قواعد يوضحها د.سليمان بن صالح الطفيل رئيس شركة دلائل الاعمال العقارية اختصرت فيها أسس نجاح ممارسة الوساطة العقارية من الصفر :-

القاعدة الأولى :

أن تحمل صفات حميدة وأخلاق فاضلة مثل : الأمانة والصدق والصبر والسماحة والأناة والابتسامة ،.. مع وجود الاستعدادات والقدرات الكاملة لديك للعمل والتدرب وتحمل الصعاب .

القاعدة الثانية :

حدد نطاق عملك الذي ستعمل فيه . اختر المدينة او الحي او المخطط الذي تبدأ منه . فكلما حصرت نطاقك قل جهدك وزادت معرفتك وتحققت صفقاتك.

القاعدة الثالثة :

ابدأ بالعقارات الأكثر رغبة لدى المشترين المقتدرين وهي العقارات التجارية وركز أكثر على المدرة للدخل منها . وابتعد عن العقارات السكنية بداية نشاطك وتعاملك ، فهي اكثر مشقه وأقل فائدة .

*القاعدة الرابعة *

ابدأ بالعقارات التجارية الأقل قيمة والأكثر دخلًا وركز على من تتوفر فيها محلات تجارية أكثر وعائد أفضل . ولا تنظر للعقارات الكبيرة او الضخمة فتفاصيلها كثيرة وشروط بيعها دقيقة . فالجهد فيها كبير وفرصة البيع فيها قليل.

*القاعدة الخامسة *

ابحث عن العقارات التجارية في الأماكن الأكثر اكتظاظا بالناس والأكثر حركة بالتجارة ، يليها التي تقع على شوارع رئيسية حيوية نشطة. فكلما حسن المكان وذات صيته بين الناس زادت الرغبة في الشراء وكثر طلابه.

*القاعدة السادسة *

احفظ في جهازك المكاتب العقارية التي تقعدفي نطاق اهتمامك وعملك، وسجل جميع بيانات التواصل بهم واعمل زيارات وبيدك كروت تعريفك تشعرهم باهتمامك .

*القاعدة السابعة *

امتلك موقعا الكترونيا لتقديم عروضك العقارية عبر منصات التواصل الاجتماعي (الواتس، تويتر، سناب، فيسبوك، إنستقرام) للوصول إلى أكبر عدد من العملاء حتى تتمكن من إتمام الصفقات العقارية بأسرع وقت ممكن.

*القاعدة الثامنة *

اختر عملائك المشترين الذين ستعتني بهم وتلبي طلباتهم قبل البائعين . فإذا ضمنت المشترين ضمنت البائعين. واحرص أن تكون مباشرا معهم قدر الإمكان وبخاصة مع المشترين فهم الجانب الأقوى لك المضمونين .

*القاعدة التاسعة *

احرص على جميع الضمانات، أن تكون بيانات معلومات العقار صحيحة ، أن يكون العقار سليما ، أن تضمن وصول المعلومة الأكيدة للطرفين ، أن تضمن أتعاب وساطتك أو منهم معك.

*القاعدة العاشرة *

اجعل لك موثقاً معتمدا تنفذ من خلاله الصفقات العقارية حتى يسهل على البائع والمشتري تنفيذ الصفقة وإفراغ العقار واستلام القيمة بكل يسر وراحة وأمان .