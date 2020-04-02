نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"وزارة الصحة" تبث أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية عن كورونا

Time منذ 19 دقيقة
Views 1264
Comment 1
"وزارة الصحة" تبث أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية عن كورونا

الرياض (صدى):
بثت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبعدة لغات بلغت 24 لغة.

واشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات عن كورونا، وأهمية غسل اليدين بالماء والصابون ، والجلوس في البيت ، وتجنب الزحام ، ووضع مسافة متر ونصف بينك وبين من حولك ، بالإضافة إلى تطبيق موعد للكشف عن أعراض كورونا.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا التي أطلقتها الصحة تزامناً مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار "الوقاية من كورونا"، إذ تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم - بإذن الله - في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وتتضمن الحملة استخدام عدة وسائل ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الصحة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي "حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية".

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات - بإذن الله -.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
تستاهل التقدير والتحيه .. .. حتى لو ماهي دكتوره ، هذي من الشعب الطيب الذوق الخلوق ..
QLQ
... دفعوه قيمة البضاعة التالفة
khalidnaam
هذا الاستاذ معقد نفسيا في عدد من الطرق لعدم الغش
ع. س. ع
أسأل الله العظيم ان يعطيها ما ادعت بة انة على ذلك قدير وبالإجابة جدير هؤلاء هم حثالة البشر
ابو محمد
الله ينفع بها .. آمين ..

أخر الأخبار

ممرض يقتل صديقته خنقا بسبب الوباء
ممرض يقتل صديقته خنقا بسبب الوباء
Time منذ 4 دقائق Views 232
بالفيديو.. لحظة استيقاف مركبة طبيبة أثناء منع التجول ورد فعل الجهات الأمنية
بالفيديو.. لحظة استيقاف مركبة طبيبة أثناء منع التجول ورد فعل الجهات الأمنية
Time منذ 18 دقيقة Views 1017
ليفربول يرغب في الإبقاء على مدربه لمنافسة مانشستر يونايتد
ليفربول يرغب في الإبقاء على مدربه لمنافسة مانشستر يونايتد
Time منذ 19 دقيقة Views 1306
"وزارة الصحة" تبث أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية عن كورونا
"وزارة الصحة" تبث أكثر من 2 مليار رسالة نصية توعوية عن كورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1264
منحوس على الاخر
منحوس على الاخر
Time منذ 23 دقيقة Views 273
التحرش في الزمان والوقت الغلط
التحرش في الزمان والوقت الغلط
Time منذ 24 دقيقة Views 443
انتبه من العين
انتبه من العين
Time منذ 25 دقيقة Views 258
بالفيديو.. سر فعالية الصابون في التخلص من الفيروس الذي حير العالم
بالفيديو.. سر فعالية الصابون في التخلص من الفيروس الذي حير العالم
Time منذ 38 دقيقة Views 1383
عودة الدوري الإسباني في 1 يونيو القادم
عودة الدوري الإسباني في 1 يونيو القادم
Time منذ 41 دقيقة Views 1496
فيديو طريف لأغرب حيلة لإجبار مواطني دولة على الإلتزام بمنع التجول
فيديو طريف لأغرب حيلة لإجبار مواطني دولة على الإلتزام بمنع التجول
Time منذ 52 دقيقة Views 617