بالفيديو.. لحظة استيقاف مركبة طبيبة أثناء منع التجول ورد فعل الجهات الأمنية

أبو ظبي (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة استيقاف مركبة لطبيبة سودانية اخترقت منع التجول في الإمارات ، ورد فعل الجهات الأمنية معها .

وأظهر الفيديو مركبة الطبيبة التي كانت تسير في الثانية صباحاً أثناء فترة تقييد الحركة والتعقيم ، وتم استيقافها والتأكد من أوراقها الثبوتية .

وعلى الفور ، تواصلت غرفة القيادة والسيطرة مع رجل الأمن للتبين من قائد المركبة ، ليجيب بأنها إحدى منسوبات القطاع الطبي وانتهت مناوبتها وهي في طريقها لمنزلها .

وتفاعلت الشرطة مع الطبية ، حيث قال الشرطي من مركز القيادة : أبلغها السلام والتحية والتقدير وأكد لها أن كل شعب الإمارات فخور بها وبزملائها في القطاع الطبي ونسأل الله لكم التوفيق ، لتتأثر الطبيبة بسماع التحية في الجهاز اللاسلكي ، وقام رجل الأمن بآداء التحية العسكرية لها .