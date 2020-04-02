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بالفيديو.. لحظة استيقاف مركبة طبيبة أثناء منع التجول ورد فعل الجهات الأمنية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1014
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بالفيديو.. لحظة استيقاف مركبة طبيبة أثناء منع التجول ورد فعل الجهات الأمنية

أبو ظبي (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة استيقاف مركبة لطبيبة سودانية اخترقت منع التجول في الإمارات ، ورد فعل الجهات الأمنية معها .

وأظهر الفيديو مركبة الطبيبة التي كانت تسير في الثانية صباحاً أثناء فترة تقييد الحركة والتعقيم ، وتم استيقافها والتأكد من أوراقها الثبوتية .

وعلى الفور ، تواصلت غرفة القيادة والسيطرة مع رجل الأمن للتبين من قائد المركبة ، ليجيب بأنها إحدى منسوبات القطاع الطبي وانتهت مناوبتها وهي في طريقها لمنزلها .

وتفاعلت الشرطة مع الطبية ، حيث قال الشرطي من مركز القيادة : أبلغها السلام والتحية والتقدير وأكد لها أن كل شعب الإمارات فخور بها وبزملائها في القطاع الطبي ونسأل الله لكم التوفيق ، لتتأثر الطبيبة بسماع التحية في الجهاز اللاسلكي ، وقام رجل الأمن بآداء التحية العسكرية لها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تستاهل التقدير والتحيه .. .. حتى لو ماهي دكتوره ، هذي من الشعب الطيب الذوق الخلوق ..
QLQ
... دفعوه قيمة البضاعة التالفة
khalidnaam
هذا الاستاذ معقد نفسيا في عدد من الطرق لعدم الغش
ع. س. ع
أسأل الله العظيم ان يعطيها ما ادعت بة انة على ذلك قدير وبالإجابة جدير هؤلاء هم حثالة البشر
ابو محمد
الله ينفع بها .. آمين ..

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