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مؤسسة النقد تحث جهات التمويل على تقديم خدماتها عبر بوابة "تمويل"

Time منذ ساعة
Views 1658
مؤسسة النقد تحث جهات التمويل على تقديم خدماتها عبر بوابة "تمويل"

الرياض (صدى):
حثت مؤسسة النقد العربي السعودي، جهات التمويل (البنوك، المصارف، شركات التمويل)، على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، حيث إن من إيجابيات هذه البوابة؛ فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت وتوفير الوقت والجهد، مما يساعد في رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.

يأتي ذلك انطلاقاً؛ من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وإستراتيجية "ساما" الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م. إلى جانب التعاون المستمر والمثمر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة.

وتعدّ بوابة "تمويل" الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بوابةً تجمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
تستاهل التقدير والتحيه .. .. حتى لو ماهي دكتوره ، هذي من الشعب الطيب الذوق الخلوق ..
QLQ
... دفعوه قيمة البضاعة التالفة
ع. س. ع
أسأل الله العظيم ان يعطيها ما ادعت بة انة على ذلك قدير وبالإجابة جدير هؤلاء هم حثالة البشر
ابو محمد
الله ينفع بها .. آمين ..
ابوبدر
يابعد حيي ياهلي الله يحفظكم استمروا بالحجر الى ان تنتهي هذه المشكلة وربنا يشفي كل مرصانا ومرضى المسلمين ويرفع عننا هالغمة .

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