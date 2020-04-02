الشمري: توطين مهن الهندسة قريبا وإصدار تراخيص لمهندسات سعوديات

الرياض (صدى):

قال فرحان الشمري، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين أن توطين مهن الهندسة سيكون قريباً جداً، مشيراً إلى أن عدد المهندسين في المملكة بلغ نحو 65 ألف مهندس ومهندسة، منهم 38 ألفًا سجلوا في هيئة المهندسين.

وتابع بان الهيئة أصدرت أخيراً تراخيص لعدد من المهندسات السعوديات”، مشيراً إلى أن أغلب هذه التراخيص يتركز في التصميم الداخلي، وأنهم وصلوا إلى المراحل النهائية من المباحثات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المتعلقة ببرنامج توطين مهن الهندسة.

وأكدت الهيئة السعودية للمهندسين في وقت سابق، أنها حريصة على دعم وتطوير الكوادر الهندسية المساعدة، ودعم وتطوير طلاب الهندسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، لتوطين الكوادر الهندسية في السعودية، حيث عقدت الهيئة اجتماعاً مع وزارة العمل لإبراز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي.