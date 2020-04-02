استقرار أسعار الذهب في التعاملات الفورية

وكالات (صدى):

استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، عند 1604.65 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بنسبة 0.58% إلى 1608.95 دولاراً أمريكياً.