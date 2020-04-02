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استقرار أسعار الذهب في التعاملات الفورية

Time منذ 47 دقيقة
Views 1347
استقرار أسعار الذهب في التعاملات الفورية

وكالات (صدى):
استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، عند 1604.65 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بنسبة 0.58% إلى 1608.95 دولاراً أمريكياً.

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
جلال. الربيعة
توم كروز مالت عليش وعلى رجلش
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
نجاة محمد
يستاهلون ما يجيهم من عقاب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيه ويشفي كل مريض

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