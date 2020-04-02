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البحرين تعلن تسجيل 241 إصابة بـ"كورونا" لمواطنين قادمين من إيران
منذ 50 دقيقة
1687
2
المنامة (صدى):
أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 241 حالة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من إيران، وبنسبة بلغت 68% من الحالات المؤكدة القادمة من الخارج.
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