البحرين تعلن تسجيل 241 إصابة بـ"كورونا" لمواطنين قادمين من إيران

المنامة (صدى):

أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 241 حالة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من إيران، وبنسبة بلغت 68% من الحالات المؤكدة القادمة من الخارج.