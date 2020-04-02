" ابن جاسم " يضع نفسه في مأزق بتدخله في أسعار النفط

نايف السالم (صدى):

لقن المحلل السياسي فهد ديباجي، عراب الخراب حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، درسًا قاسيًا، بعدما حاول الأخير التحدث عن أزمة في أسعار النفط.

وكان ابن جاسم قد تحدث عن وجود أزمة في أسعار النفط الحالية، قائلا: " أنا أعتقد أن ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما، وليس كما يقال وضجيج انها حرب أسعار " .

وسخر ديباجي من حديث ابن جاسم، قائلا: " خطابة الخليج عامل فيها أنه فاهم وخبير في الأمور الاقتصادية وهو مجرد خبير دسائس و فتن ونقل وتسريب معلومات، عموما مو شغلك وخليك في البيت تلطم كيفما شئت بعدما رباك أبو فهد الله يحفظه " .

فيما علق منذر آل الشيخ مبارك أيضًا، قائلا: " أمر بين السعودية العظمى وروسيا، وتخرج لنا من الدوحة لتناقش مايجري بين الكبار صدقت يوم قلت عقولكم على قدها " .

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