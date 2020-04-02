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الأعداد السابقة للصحيفة

" ابن جاسم " يضع نفسه في مأزق بتدخله في أسعار النفط

Time منذ 32 دقيقة
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" ابن جاسم " يضع نفسه في مأزق بتدخله في أسعار النفط

نايف السالم (صدى):
لقن المحلل السياسي فهد ديباجي، عراب الخراب حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، درسًا قاسيًا، بعدما حاول الأخير التحدث عن أزمة في أسعار النفط.

وكان ابن جاسم قد تحدث عن وجود أزمة في أسعار النفط الحالية، قائلا: " أنا أعتقد أن ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما، وليس كما يقال وضجيج انها حرب أسعار " .

وسخر ديباجي من حديث ابن جاسم، قائلا: " خطابة الخليج عامل فيها أنه فاهم وخبير في الأمور الاقتصادية وهو مجرد خبير دسائس و فتن ونقل وتسريب معلومات، عموما مو شغلك وخليك في البيت تلطم كيفما شئت بعدما رباك أبو فهد الله يحفظه " .

فيما علق منذر آل الشيخ مبارك أيضًا، قائلا: " أمر بين السعودية العظمى وروسيا، وتخرج لنا من الدوحة لتناقش مايجري بين الكبار صدقت يوم قلت عقولكم على قدها " .

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أحدث التعليقات

زائر
نستغفر الله ونتوب إليه ، اللهم ربنا تبنا إليك فاكشف عنا العذاب ، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا فأنت أرحم بنا من أنفسنا . مع تزايد الخطايا والمجاهرة بها فرطنا كثيرا في أمور ديننا ، نسأل الله أن يردنا إليه ردًا جميل وهو أرحم الراحمين ، كما يحسن بنا معرفة مقام لقب شيخ فالمعروف أن هذا اللقب مقدر ويقتدي الناس به وخاصة ممن يتصدرون للنصح .
ابو محمد
هههههههههههههه .. .. منذ عهد قديم والجمال تقف مع بني البشر في السراء والضراء ..
abdul
قل لا اله الا الله !
ابو محمد
هههههههههههههه ..
ابو محمد
ممكن ترجمه ...

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