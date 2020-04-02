" ابن جاسم " يضع نفسه في مأزق بتدخله في أسعار النفط

وكان ابن جاسم قد تحدث عن وجود أزمة في أسعار النفط الحالية، قائلا: " أنا أعتقد أن ما يجري بين روسيا والسعودية هو تنسيق بينهما، وليس كما يقال وضجيج انها حرب أسعار " .
وسخر ديباجي من حديث ابن جاسم، قائلا: " خطابة الخليج عامل فيها أنه فاهم وخبير في الأمور الاقتصادية وهو مجرد خبير دسائس و فتن ونقل وتسريب معلومات، عموما مو شغلك وخليك في البيت تلطم كيفما شئت بعدما رباك أبو فهد الله يحفظه " .
فيما علق منذر آل الشيخ مبارك أيضًا، قائلا: " أمر بين السعودية العظمى وروسيا، وتخرج لنا من الدوحة لتناقش مايجري بين الكبار صدقت يوم قلت عقولكم على قدها " .
اقرأ أيضًا: