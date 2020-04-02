نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

" الصحة العالمية " تعرب عن قلقها العميق

Time منذ ساعة
Views 2128
Comment 1
" الصحة العالمية " تعرب عن قلقها العميق

جنيف (صدى):
اعربت منظمة الصحة العالمية، عن القلق العميق من الصعود السريع لمعدلات الإصابة والوفيات بـ كوفيد 19، في العالم مع دخول الأزمة شهرها الرابع.

وأوضح مدير عام المنظمة " تيدروس أدهانوم جيبريسوس " أنه على الرغم من الإبلاغ عن عدد أقل نسبيا من الحالات المؤكدة في أفريقيا وفي أمريكا الوسطى والجنوبية، إلا أن المنظمة تدرك ان وصول الفيروس إلى هناك يمكن أن يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة على هذه المناطق.

وأكد على ضرورة ان نضمن أن هذه البلدان مجهزة جيدا لاكتشاف حالات الإصابات، واختبارها وعزلها ومعالجتها، وتحديد الأشخاص التي تواصلت معها حالات الإصابة تلك.

ولفت إلى أنه طالب الحكومات بوضع تدابير الرعاية الاجتماعية لضمان حصول الفئات المجتمعية الأكثر ضعفا على الغذاء، وأساسيات الحياة الاخرى، خلال هذه الأزمة ذلك لأن فرض البقاء في المنازل وإن كان سيساعد في تقليل الإصابات إلا إنها إجراءات ستكون لها عواقب على أفقر الناس وأضعفهم.

اقرأ أيضًا:

الصحة العالمية: قريبا سنصل إلى مليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
نستغفر الله ونتوب إليه ، اللهم ربنا تبنا إليك فاكشف عنا العذاب ، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا فأنت أرحم بنا من أنفسنا . مع تزايد الخطايا والمجاهرة بها فرطنا كثيرا في أمور ديننا ، نسأل الله أن يردنا إليه ردًا جميل وهو أرحم الراحمين ، كما يحسن بنا معرفة مقام لقب شيخ فالمعروف أن هذا اللقب مقدر ويقتدي الناس به وخاصة ممن يتصدرون للنصح .
ابو محمد
هههههههههههههه .. .. منذ عهد قديم والجمال تقف مع بني البشر في السراء والضراء ..
abdul
قل لا اله الا الله !
ابو محمد
هههههههههههههه ..
ابو محمد
ممكن ترجمه ...

أخر الأخبار

مصير بضائع المسارات التي سلكها الباصق على عربات التسوق
مصير بضائع المسارات التي سلكها الباصق على عربات التسوق
Time منذ ثانيتين Views 0
نجاة 4 أشخاص من حريق شقة سكنية بتبوك
نجاة 4 أشخاص من حريق شقة سكنية بتبوك
Time منذ 27 دقيقة Views 1398
" ابن جاسم " يضع نفسه في مأزق بتدخله في أسعار النفط
" ابن جاسم " يضع نفسه في مأزق بتدخله في أسعار النفط
Time منذ 32 دقيقة Views 1902
استمرار خلو أجواء المملكة من الطائرات
استمرار خلو أجواء المملكة من الطائرات
Time منذ 45 دقيقة Views 1622
فتوى جزائرية تحرم نشر الشائعات حول الوباء العالمي
فتوى جزائرية تحرم نشر الشائعات حول الوباء العالمي
Time منذ 45 دقيقة Views 1305
" حائل والجوف " منطقتان لم يصيبهما الفيروس
" حائل والجوف " منطقتان لم يصيبهما الفيروس
Time منذ ساعة Views 2050
ذئب بشري يستدرج قاصرًا بـ " شكولاتة " لاغتصابها
ذئب بشري يستدرج قاصرًا بـ " شكولاتة " لاغتصابها
Time منذ ساعة Views 743
" الصحة العالمية " تعرب عن قلقها العميق
" الصحة العالمية " تعرب عن قلقها العميق
Time منذ ساعة Views 2128
تركي آل الشيخ معلقًا على رحيل لاعب عن الأهلي المصري: " نجيب قده 100 مرة "
تركي آل الشيخ معلقًا على رحيل لاعب عن الأهلي المصري: " نجيب قده 100 مرة "
Time منذ ساعتين Views 2296
كلب ضال يقتل ويصيب 7 أطفال
كلب ضال يقتل ويصيب 7 أطفال
Time منذ ساعتين Views 1537