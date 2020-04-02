" الصحة العالمية " تعرب عن قلقها العميق

جنيف (صدى):

اعربت منظمة الصحة العالمية، عن القلق العميق من الصعود السريع لمعدلات الإصابة والوفيات بـ كوفيد 19، في العالم مع دخول الأزمة شهرها الرابع.

وأوضح مدير عام المنظمة " تيدروس أدهانوم جيبريسوس " أنه على الرغم من الإبلاغ عن عدد أقل نسبيا من الحالات المؤكدة في أفريقيا وفي أمريكا الوسطى والجنوبية، إلا أن المنظمة تدرك ان وصول الفيروس إلى هناك يمكن أن يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة على هذه المناطق.

وأكد على ضرورة ان نضمن أن هذه البلدان مجهزة جيدا لاكتشاف حالات الإصابات، واختبارها وعزلها ومعالجتها، وتحديد الأشخاص التي تواصلت معها حالات الإصابة تلك.

ولفت إلى أنه طالب الحكومات بوضع تدابير الرعاية الاجتماعية لضمان حصول الفئات المجتمعية الأكثر ضعفا على الغذاء، وأساسيات الحياة الاخرى، خلال هذه الأزمة ذلك لأن فرض البقاء في المنازل وإن كان سيساعد في تقليل الإصابات إلا إنها إجراءات ستكون لها عواقب على أفقر الناس وأضعفهم.

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