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الأعداد السابقة للصحيفة

مغادرة 226 معتمرا باكستانيا مطار الملك عبدالعزيز بجدة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1302
مغادرة 226 معتمرا باكستانيا مطار الملك عبدالعزيز بجدة

جدة (صدى):
غادر اليوم 226 معتمراً باكستانياً مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مدينة ملتان في باكستان بواسطة رحلة خاصة رقم SV- 3800 التابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث كان في وداعهم القنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيد ونائب القنصل العام شايق أحمد بوتو .

وتعد هذه ثاني رحلة خاصة تنقل المعتمرين الباكستانيين المتبقين في المملكة إلى بلادهم، حيث نقلت الرحلة الأولى 254 معتمرا إلى باكستان في 15 من أبريل الحالي.

وأعرب المعتمرون الباكستانيون عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على إعداد وترتيب عودتهم إلى باكستان من خلال هذه الرحلات الخاصة وتقديرهم للترتيبات التي اتخذتها وزارة الحج والعمرة في المملكة بتوفير خدمات الإقامة والسكن والمساعدة الطبية في أثناء إقامتهم الطويلة في المملكة بسبب إغلاق الرحلات الدولية.

يذكر أن ما يقارب 474 معتمرا باكستانيا عادوا إلى باكستان عبر الرحلات السعودية الخاصة خلال ثلاثة أيام وذلك بعد أن تعثرت عودتهم سابقا بسبب إلغاء الرحلات الدولية بسبب الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ليش الطيور جات تعطس لاعد تقعدون تلطخون في خلايق الله معروفه جت من الصين المقبره إلى ما توفر كائن حي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يبارك لهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
💃💃💃كلللوووووش الف الف الف مليون مبروك لكل الناجحين
بلبل البحر
رحمتك يارب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ

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