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السماح لمركبات الأجرة العامة بتقديم خدمة النقل للركاب خلال فترة السماح 

Time منذ 44 دقيقة
Views 1588
السماح لمركبات الأجرة العامة بتقديم خدمة النقل للركاب خلال فترة السماح 

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن السماح لمركبات الأجرة العامة بتقديم خدمة النقل للركاب خلال فترة السماح للمدن التي لا تخضع للمنع الكلي.

 أولا.. ضوابط التشغيل السيارات الأجرة العامة:

1. تشغيل سيارات الأجرة العامة المرخصة فقط.

2. يمنع التجول مطلقا للبحث عن ركاب والانتظار في المواقف لحين ورود طلب.

3.العمل مع التطبيقات المرخصة من الهيئة العامة للنقل فقط.

4. يجب إرسال بيانات الخدمة بشكل لحظي لمنصة وصل من قبل التطبيق.

5. يمنع عمل سيارات الأجرة العامة في أوقات منع التجول.

ثانيا: الاحترازات الصحية الضرورية لسيارات الأجرة العامة.. 1- تلتزم منشآت وأفراد الأجرة بالعمل بالدليل الإرشادي الوقائي الخاص بفيروس كورونا الجديد (19-COVID) لسيارات الأجرة وشركات خدمات التوصيل والنقل الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " وقاية ".

ويسمح لمركبات الأجرة العامة بالعمل في جميع مدن المملكة مع تطبيقات توصيل الطلبات، وفق ماتحدده الجهات المشرفة على النشاط حالية مع هيئة النقل.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نعم صحيح👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مانحكم باالمقاطع الصوتية مالم يعترف صاحب المقطع الصوتي بصحة الصوت المنسوب له هنا يتم أتخاذ أجراء والنطق باالحكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مانحكم باالمقاطع الصوتية مالم يعترف صاحب المقطع الصوتي بصحة الصوت المنسوب له هنا يتم أتخاذ أجراء والنطق باالحكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ابوسراج الإشاعة هذي جايتنا من خارج المملكة

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