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الأعداد السابقة للصحيفة

رد قوي من مهند عسيري على الانتقادات اللاذعة جراء حديثه مع باهبري

Time منذ ساعة
Views 2791
رد قوي من مهند عسيري على الانتقادات اللاذعة جراء حديثه مع باهبري

ماجد محمد (صدى):
رد مهند عسيري نجم النادي الأهلي على الهجوم والانتقادات الشديدة التي تعرض لها إثر تداول فيديو له من خلال حديث بث مباشر مع نجم الهلال هتان باهبري.

وأطلقت الجماهير هاشتاقا غاضبا باسم " طرد مهند عسيري مطلب "، بعد ظهوره عبر بث إنستجرام، وإشادته بقرار انتقال هتان باهبري للهلال وتواجده في ناد كبير؛ الأمر الذي وجد جمهور الأهلي أن فيه انتقاصا من ناديهم، وتصرفا غير مقبول من اللاعب ويفتقر للاحترافية.

وكان عسيري عبر عن إعجابه بخطوة باهبري في الانتقال إلى صفوف الهلال، قائلا:" بصراحة أحسن شيء أنك ذهبت الهلال، ناد كبير ويحقق كل الأشياء التي تريدها ".

وأوضح عسيري:" هذا ردي على المقطع اللي انتشر وكل من جالس يفسره على كيفه ومن يقول إن مهند استصغر من النادي الأهلي، ولكن الراقي كبير غصب عني وعنك، والثاني يقول يلمح إنه يروح الهلال، ولكن لو أريد هذا كان حدث قبل 3 سنوات وذهبت للزعيم ".

ولفت عسيري:" ولكن المقطع تم اقتطاعه من سياقه، ولو كلف البعض نفسه وأكمله كنت طالبت هتان بالحضور واللعب للأهلي، وأعتذر إذا كان بدر مني شيء خطأ أو أُسيء فهمي ".

الانتقادات تنهال على مهند عسيري بعد تغزله في الهلال (فيديو)

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نعم صحيح👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مانحكم باالمقاطع الصوتية مالم يعترف صاحب المقطع الصوتي بصحة الصوت المنسوب له هنا يتم أتخاذ أجراء والنطق باالحكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مانحكم باالمقاطع الصوتية مالم يعترف صاحب المقطع الصوتي بصحة الصوت المنسوب له هنا يتم أتخاذ أجراء والنطق باالحكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ابوسراج الإشاعة هذي جايتنا من خارج المملكة

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