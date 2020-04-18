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مصير المعتمرين الموجودين في مكة والمدينة لهذا العام 

Time منذ ساعة
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مصير المعتمرين الموجودين في مكة والمدينة لهذا العام 

الرياض (صدى):
قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط إن جميع المعتمرين الموجودين في مكة والمدينة لهذا العام هم بضيافة المملكة.

وأضاف مشاط أن قرابة الألف معتمر غادروا إلى بلدانهم بعد أن استفادوا من قرار إعفائهم من القيود وإجراءات السفر.

وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، قال إن عدد المعتمرين الذين استفادوا من قرار إعفائهم من القيود وإجراءات السفر، وممن علِقوا بسبب إلغاء رحلاتهم الجوية، 980 معتمراً من عدة جنسيات، جميعهم غادروا إلى بلدانهم خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت إلى أن جميع المعتمرين الموجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لهذا العام 1441هجريا جميعهم بضيافة وزارة الحج، حيث تقوم الوزارة بخدمتهم وتوفير جميع متطلباتهم مهما كانت سواءً كانت صحية أو غذائية بالمشاركة مع عدة جهات أهمها وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
نعم صحيح👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مانحكم باالمقاطع الصوتية مالم يعترف صاحب المقطع الصوتي بصحة الصوت المنسوب له هنا يتم أتخاذ أجراء والنطق باالحكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مانحكم باالمقاطع الصوتية مالم يعترف صاحب المقطع الصوتي بصحة الصوت المنسوب له هنا يتم أتخاذ أجراء والنطق باالحكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ابوسراج الإشاعة هذي جايتنا من خارج المملكة

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