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الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال الأحمر يوجه رسالة لأصحاب الاتصالات غير الطارئة

Time منذ 10 دقائق
Views 1220
الهلال الأحمر يوجه رسالة لأصحاب الاتصالات غير الطارئة

الرياض (صدى):
وجهت هيئة الهلال الأحمر، رسالة توعوية حول نوعية الاتصالات التي يتلقونها؛ حتى لا يتسبب البعض باتصالاته غير الطارئة في حرمان آخرين قد يكونون في حاجة ماسة للمساعدة.

ونشرت "الهيئة" في مقطع فيديو توعوي حمل عنوان: "فكر في المتصل اللي بعدك" نماذج لبعض المكالمات التي ترد لغرفة العمليات (997) وتكون غير طارئة وغير ضرورية.

وقالت الهيئة أن مثل هذه الاتصالات تتكرر بشكل يومي، وتتسبب في عدم قدرتهم على تلقي البلاغات الهامة والطارئة من أشخاص في حاجة للمساعدة العاجلة.

وأضافت أنها تلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 160 ألف مكالمة، مقارنة بـ40 الف مكالمة فقط في نفس الفترة العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة لا تعبر عن زيادة حالات الطوارئ، لأن 65% من هذه المكالمات بعيدة عن حالات الطوارئ.

وتابعت أنه يجب كل شخص اتصل بدون حالة طارئة، كان سبباً في تأخير تلقي بلاغ خطير يحتاج تدخلاً عاجلاً، مشيرا إلى أن اتصالا واحدا غير طارئ قد يُفقد أسرة أحد أفرادها أو يحرم مصاباً من صحته بقية حياته.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نتيجة تزوج واحد وماتسإل عنه وعن ماضيه الي زي وجهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام🤗
ابو محمد
هههههههههههههه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو محمد
ليتهم يقيمون عليكي شكوا ياحشريه يامتلصصه ... .. ابرد ياوجهها ..

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