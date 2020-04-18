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سفير المملكة بإيطاليا: أعدنا 850 مواطنا إلى الوطن

Time منذ ساعة
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سفير المملكة بإيطاليا: أعدنا 850 مواطنا إلى الوطن

روما (صدى):
كشف سفير المملكة في إيطاليا، الأمير فيصل بن سطام، عن عدد المواطنين الذين تم تسهيل عودتهم إلى المملكة وقد بلغوا 850 مواطنًا.

وقال الأمير فيصل بن سطام أن السفارة لقناة العربية : شكلت لجنة طوارئ لإدارة الأزمة واتخاذ القرارات السريعة واللازمة لمثل هذه الحالات، وعمل خارطة بشرية بتحديد أماكن تواجد السعوديين من الطلبة والمقيمين، والتنسيق مع الخطوط السعودية لمعرفة أعداد السياح الذين قدموا إلى إيطاليا خلال الفترة المحددة، وأخذ بياناتهم والتواصل معهم بشكل مباشر.

وأضاف: أنه "تم حصر أعداد المواطنين في المناطق وخاصة منطقة لمبارديا وعاصمتها ميلانو لوجود الحظر فيها، ومنع الدخول والخروج منها وتم استخراج التصاريح اللازمة لنقل المواطنين من تلك المناطق بسيارات خاصة إلى روما، وتقسيم المواطنين إلى مجموعات كل مجموعة مسؤول عنها موظف من قسم شؤون السعوديين ليسهل عملية التواصل معهم وترتيب إجراءات سفرهم.

وتابع السفير: إنه "حرصًا من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نصت التوجيهات الكريمة على الاهتمام بالمواطن السعودي في أي مكان وزمان وتحت أي ظروف، وفي ظل هذه الظروف التي يواجهها العالم من تفشي جائحة كورونا أثبتت السعودية بأن المواطن السعودي هو محور اهتمامها، لتؤكد من جديد بأنها بلد الإنسانية وأن حرصها وتقديرها على مواطنيها في كافة الظروف أولوية لها منذ تأسيسها وحتى اليوم، حيث استنفرت سفارات السعودية في الخارج طاقاتها البشرية والمادية، لخدمة المواطنين وقامت بتوفير الفنادق لسكنهم وطائرات الإجلاء لعودتهم لأرض الوطن معززين مكرمين.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نتيجة تزوج واحد وماتسإل عنه وعن ماضيه الي زي وجهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام🤗
ابو محمد
هههههههههههههه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو محمد
ليتهم يقيمون عليكي شكوا ياحشريه يامتلصصه ... .. ابرد ياوجهها ..

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