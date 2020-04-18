توتنهام يكشف موقفه من عرض ريال مدريد لضم هاري كين

وكالات (صدى):

كشفت تقارير إسبانية موقف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من عرض ريال مدريد بضم هاري كين نجم وهداف السبيرز، في صفقة تبادلية تتضمن انتقال الويلزي غاريث بيل إلى النادي اللندني، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وذكرت التقارير أن مسؤولو ريال مدريد يرغب في ضم هاري كين إلى صفوف الميرينغي بنهاية الموسم الجاري، لتعزيز خط هجوم الفريق، في ظل الصعوبات التي تواجه إدارة النادي الملكي لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أو النرويغي أرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني، في الموسم المقبل.

وأضافت التقارير: أن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي، والمدرب البرتغالي للفريق جوزيه مورينيو رفضا تماماً فكرة التفريط في هاري كين.

وأشارت إلى أن ليفي ومورينيو حسما الموقف تماماً، وأكدا أن كين ليس للبيع، على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل.

وأكدت أن خطة ليفي ومورينيو تعتمد على محاولة ضم غاريث بيل إلى توتنهام، ولكن كي يلعب إلى جوار هاري كين، وليس ضمن صفقة تبادلية كما يريد مسؤولو ريال مدريد.