نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

توتنهام يكشف موقفه من عرض ريال مدريد لضم هاري كين

Time منذ ساعة
Views 1451
توتنهام يكشف موقفه من عرض ريال مدريد لضم هاري كين

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية موقف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من عرض ريال مدريد بضم هاري كين نجم وهداف السبيرز، في صفقة تبادلية تتضمن انتقال الويلزي غاريث بيل إلى النادي اللندني، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وذكرت التقارير أن مسؤولو ريال مدريد يرغب في ضم هاري كين إلى صفوف الميرينغي بنهاية الموسم الجاري، لتعزيز خط هجوم الفريق، في ظل الصعوبات التي تواجه إدارة النادي الملكي لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أو النرويغي أرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني، في الموسم المقبل.

وأضافت التقارير: أن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي، والمدرب البرتغالي للفريق جوزيه مورينيو رفضا تماماً فكرة التفريط في هاري كين.

وأشارت إلى أن ليفي ومورينيو حسما الموقف تماماً، وأكدا أن كين ليس للبيع، على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل.

وأكدت أن خطة ليفي ومورينيو تعتمد على محاولة ضم غاريث بيل إلى توتنهام، ولكن كي يلعب إلى جوار هاري كين، وليس ضمن صفقة تبادلية كما يريد مسؤولو ريال مدريد.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نتيجة تزوج واحد وماتسإل عنه وعن ماضيه الي زي وجهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام🤗
ابو محمد
هههههههههههههه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو محمد
ليتهم يقيمون عليكي شكوا ياحشريه يامتلصصه ... .. ابرد ياوجهها ..

أخر الأخبار

نصيحة هامة يجب على مرضى الضغط مراعاتها في رمضان
نصيحة هامة يجب على مرضى الضغط مراعاتها في رمضان
Time منذ 3 دقائق Views 1116
الهلال الأحمر يوجه رسالة لأصحاب الاتصالات غير الطارئة
الهلال الأحمر يوجه رسالة لأصحاب الاتصالات غير الطارئة
Time منذ 9 دقائق Views 1204
شاهد.. مميزات لاند روفر ديفندر الجديدة في الطرق الوعرة
شاهد.. مميزات لاند روفر ديفندر الجديدة في الطرق الوعرة
Time منذ 13 دقيقة Views 1150
بالفيديو.. الأمن العام: كل جهة حكومية مسؤولة عن تصاريح التنقل لمنسوبيها 
بالفيديو.. الأمن العام: كل جهة حكومية مسؤولة عن تصاريح التنقل لمنسوبيها 
Time منذ 14 دقيقة Views 1436
حساب المواطن يؤكد: نراجع البيانات بشكل دوري
حساب المواطن يؤكد: نراجع البيانات بشكل دوري
Time منذ 26 دقيقة Views 1747
سيدة ترصد شباب أثناء نقلهم صناديق ظنت أنها مخدرات والمفاجأة كانت صادمة (فيديو)
سيدة ترصد شباب أثناء نقلهم صناديق ظنت أنها مخدرات والمفاجأة كانت صادمة (فيديو)
Time منذ 28 دقيقة Views 554
موقف محرج مع مذيعة حسناء
موقف محرج مع مذيعة حسناء
Time منذ 32 دقيقة Views 279
لماذا لا يجب قتل القنفذ
لماذا لا يجب قتل القنفذ
Time منذ 33 دقيقة Views 454
أفضل أنواع القهوة
أفضل أنواع القهوة
Time منذ 33 دقيقة Views 185
وقاحة مسن مع ديك
وقاحة مسن مع ديك
Time منذ 34 دقيقة Views 249