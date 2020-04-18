نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

محمد البكيري يهاجم مهند عسيري بعد حديثه عن الهلال

Time منذ ساعة
Views 2762
Comment 1
محمد البكيري يهاجم مهند عسيري بعد حديثه عن الهلال

طلال الغامدي (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، مهند عسيري، مهاجم النادي الأهلي السعودي، بعد تداول مقطع فيديو له، وهو يتحدث عن الهلال مع اللاعب هتان باهبري.

وكان اللاعب قد قال أثناء المقطع أن أفضل شئ حدث لهتان أنه انتقل إلى نادي الهلال، مبررًا ذلك بأن الهلال نادي كبير، ويحقق للاعب ما يريده.

وعبر البكيري عن استيائه مما قاله عسيري، وكتب على حسابه الرسمي : "مؤسف أن يطول لاعب محترف ناديه الذي يرتبط معه بعقد، بالهمز واللمز. على طريقة: ليس حبًا في زيد ولكن كرهًا في عمّر".

وتساءل البكيري قائلا :" متى يحترم هؤلاء اللاعبين عقودهم، وكيانات لها اعتبارها وجماهيرها، بعيدًا عن مزايداتهم السخيفة".

الجدير بالذكر أن تصريحات اللاعب بشأن الهلال أثارت غضب العديد من متابعيه، فيما وجه آخرون انتقادات لمستوى اللاعب، واصفين بأن أدائه الحالي لا يليق بالنادي الأهلي أو الهلال.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نتيجة تزوج واحد وماتسإل عنه وعن ماضيه الي زي وجهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام🤗
ابو محمد
هههههههههههههه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو محمد
ليتهم يقيمون عليكي شكوا ياحشريه يامتلصصه ... .. ابرد ياوجهها ..

أخر الأخبار

نصيحة هامة يجب على مرضى الضغط مراعاتها في رمضان
نصيحة هامة يجب على مرضى الضغط مراعاتها في رمضان
Time منذ 3 دقائق Views 1111
الهلال الأحمر يوجه رسالة لأصحاب الاتصالات غير الطارئة
الهلال الأحمر يوجه رسالة لأصحاب الاتصالات غير الطارئة
Time منذ 9 دقائق Views 1204
شاهد.. مميزات لاند روفر ديفندر الجديدة في الطرق الوعرة
شاهد.. مميزات لاند روفر ديفندر الجديدة في الطرق الوعرة
Time منذ 13 دقيقة Views 1149
بالفيديو.. الأمن العام: كل جهة حكومية مسؤولة عن تصاريح التنقل لمنسوبيها 
بالفيديو.. الأمن العام: كل جهة حكومية مسؤولة عن تصاريح التنقل لمنسوبيها 
Time منذ 14 دقيقة Views 1434
حساب المواطن يؤكد: نراجع البيانات بشكل دوري
حساب المواطن يؤكد: نراجع البيانات بشكل دوري
Time منذ 26 دقيقة Views 1739
سيدة ترصد شباب أثناء نقلهم صناديق ظنت أنها مخدرات والمفاجأة كانت صادمة (فيديو)
سيدة ترصد شباب أثناء نقلهم صناديق ظنت أنها مخدرات والمفاجأة كانت صادمة (فيديو)
Time منذ 28 دقيقة Views 554
موقف محرج مع مذيعة حسناء
موقف محرج مع مذيعة حسناء
Time منذ 32 دقيقة Views 277
لماذا لا يجب قتل القنفذ
لماذا لا يجب قتل القنفذ
Time منذ 33 دقيقة Views 452
أفضل أنواع القهوة
أفضل أنواع القهوة
Time منذ 33 دقيقة Views 185
وقاحة مسن مع ديك
وقاحة مسن مع ديك
Time منذ 34 دقيقة Views 249