محمد البكيري يهاجم مهند عسيري بعد حديثه عن الهلال

طلال الغامدي (صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، مهند عسيري، مهاجم النادي الأهلي السعودي، بعد تداول مقطع فيديو له، وهو يتحدث عن الهلال مع اللاعب هتان باهبري.

وكان اللاعب قد قال أثناء المقطع أن أفضل شئ حدث لهتان أنه انتقل إلى نادي الهلال، مبررًا ذلك بأن الهلال نادي كبير، ويحقق للاعب ما يريده.

وعبر البكيري عن استيائه مما قاله عسيري، وكتب على حسابه الرسمي : "مؤسف أن يطول لاعب محترف ناديه الذي يرتبط معه بعقد، بالهمز واللمز. على طريقة: ليس حبًا في زيد ولكن كرهًا في عمّر".

وتساءل البكيري قائلا :" متى يحترم هؤلاء اللاعبين عقودهم، وكيانات لها اعتبارها وجماهيرها، بعيدًا عن مزايداتهم السخيفة".

الجدير بالذكر أن تصريحات اللاعب بشأن الهلال أثارت غضب العديد من متابعيه، فيما وجه آخرون انتقادات لمستوى اللاعب، واصفين بأن أدائه الحالي لا يليق بالنادي الأهلي أو الهلال.