شاهد.. انتشار قوات الحرس الوطني في "الفيصلية والفاضلية" بالأحساء

الأحساء (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، انتشار قوات الحر الوطني في حيي ( الفيصلية ، الفاضلية ) بمحافظة الأحساء.

وجاء ذلك لتطبيق قرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24ساعة.