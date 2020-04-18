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شاهد.. انتشار قوات الحرس الوطني في "الفيصلية والفاضلية" بالأحساء
منذ ساعة
2326
1
الأحساء (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، انتشار قوات الحر الوطني في حيي ( الفيصلية ، الفاضلية ) بمحافظة الأحساء.
وجاء ذلك لتطبيق قرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24ساعة.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نتيجة تزوج واحد وماتسإل عنه وعن ماضيه الي زي وجهه
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام🤗
ابو محمد
هههههههههههههه ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو محمد
ليتهم يقيمون عليكي شكوا ياحشريه يامتلصصه ... .. ابرد ياوجهها ..
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