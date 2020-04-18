السبب الحقيقي وراء اعتزال «حمدالله» اللعب دولياً

ماجد محمد (صدى):

أوضح نبيل درار نجم منتخب المغرب، السبب الحقيقي الذي أدى إلى اعتزال مواطنه عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي النصر اللعب الدولي في عام 2019 قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

وأضاف درار، قائلا:" الخلافات الحادة بين حمدالله ويوسف بلهندة هي سبب اعتزال الأول اللعب مع المنتخب؛ حيث وصلت بينهما الأمور في إحدى المرات للتراشق بالسباب، ليغادر لاعب النصر معسكر الفريق قبل أمم إفريقيا 2019 ".

ولفت درار:" تحدثت مع حمدالله عدة مرات، وطلبت منه تجاهل استفزازات بلهندة، وأكدت له على حاجة المنتخب لوجوده في هذه البطولة المهمة، كما تحدث له زملاء آخرين في المنتخب، ولكنه رفض العودة ".

وحمل درار مسؤولية رحيل حمدالله للفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي السابق والمنتخب السعودي الحالي؛ مبينا أن كان يترك الخلافات بين اللاعبين، ويضع كل تركيزه في وجبة الغداء وتناول السوشي.