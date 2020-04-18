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بالصور.. بلدية محايل تعلق على مقطع ازدحام سوق المواشي

Time منذ ساعتين
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بالصور.. بلدية محايل تعلق على مقطع ازدحام سوق المواشي

محايل (صدى):
علقت بلدية محافظة محايل عسير على تكدس المركبات خارج سوق المواشي، مؤكدة أنه يعتبر أمرًا طبيعيًّا.

وقالت البلدية : ذلك نظرًا للتنظيم الحديث الذي تم بالسوق، حيث تم منع دخول مركبات المتسوقين والسماح فقط للمركبات التي تحمل المواشي وتنظيمها داخل السوق بحيث لا يتم إنزال المواشي من المركبات.

وأضافت البلدية أن دخول المتسوقين كان بأعداد منظمة، بحيث يراعى فيها المسافات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت البلدية أنه تم التواجد مبكرًا من قبل مراقبي البلدية والدوريات الأمنية ودوريات الحراسات الأمنية؛ وذلك لتنظيم السير.

وكانت " صدى " قد نشرت صورة أظهرت ازدحامًا مروريًّا وتكدسًا للمركبات على الطريق المؤدي إلى سوق المواشي بمحافظة محايل عسير.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نتيجة تزوج واحد وماتسإل عنه وعن ماضيه الي زي وجهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام🤗
ابو محمد
هههههههههههههه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو محمد
ليتهم يقيمون عليكي شكوا ياحشريه يامتلصصه ... .. ابرد ياوجهها ..

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