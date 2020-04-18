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"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية

Time منذ ساعتين
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"سكني" يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية

الرياض (صدى):
وقعّ برنامج "سكني" عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء نحو 3 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في 7 مدن، بحضور المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، حيث شملت التوقيع مع شركة "سماسمة " وذلك لتنفيذ 1725 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "تلال" بحي الجصة جنوب المدينة المنورة، وشركة "الكبريش للاستثمار والمقاولات" لبناء 170 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس في مشروع "الممشى السكني" في محافظة أبو عريش، وشركة "المنجوف" لتنفيذ مشروع "النخبة" في جيزان الذي يضم 280 وحدة سكنية من نوع شقة، إضافة إلى التوقيع مع شركة "أندلسية الجنوب" لبناء 436 فيلا بحي الضيافة في خميس مشيط، وشركة "شار العقارية" لبناء مشروع "إسكان تبوك" الواقع شرق وادي دمج الذي يوفر 154 فيلا، وشركة "فضاء الاستثمار" لبناء 141 فيلا في مدينة بريدة، وشركة "عنان العقار" لبناء 138 فيلا بعنيزة.

وبين "سكني"، أن تلك المشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّنةً أنها تأتي امتداداً لنحو 74 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 133 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نتيجة تزوج واحد وماتسإل عنه وعن ماضيه الي زي وجهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام🤗
ابو محمد
هههههههههههههه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو محمد
ليتهم يقيمون عليكي شكوا ياحشريه يامتلصصه ... .. ابرد ياوجهها ..

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