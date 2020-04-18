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الأعداد السابقة للصحيفة

خروج مصابة "كورونا" التي وضعت طفلها من المستشفى

Time منذ ساعتين
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خروج مصابة "كورونا" التي وضعت طفلها من المستشفى

المدينة المنورة (صدى):
خرجت السيدة المصابة بفيروس كورونا والتي وضعت طفلها، من مستشفى أحد بالمدينة المنورة، اليوم السبت.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي،إنه تم تسجيل 1132 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

وأضاف متحدث الصحة، أنه تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، لتشكل ثلثي الحالات المسجلة بنسبة 65%، فيما جاءت 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي بدور الضيافة، ومنهم 21% من الحالات الجديدة لسعوديين، و79% لغير سعوديين.

وأوضخ الدكتور "العبدالعالي"، أن طرق كشف هذه الحالات والوصول إليها والحصول على التأكيد بإصابتها بالفايروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة، حيث تم اكتشاف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، بينما بقية الحالات 201 حالة التي تشكل 18% هي حالات مخالطة مجتمعية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي نتيجة تزوج واحد وماتسإل عنه وعن ماضيه الي زي وجهه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام🤗
ابو محمد
هههههههههههههه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
ابو محمد
ليتهم يقيمون عليكي شكوا ياحشريه يامتلصصه ... .. ابرد ياوجهها ..

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