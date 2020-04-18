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الأعداد السابقة للصحيفة

المسح النشط يكشف العديد من حالات الإصابة بمكة والمدينة

Time منذ ساعة
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المسح النشط يكشف العديد من حالات الإصابة بمكة والمدينة

مكة المكرمة (صدى):
تواصل وزارة الصحة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) كإجراء إحترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى الرياض والدمام وجدة والهفوف.

وتقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، للوصول إلى الأشخاص في منازلهم، واكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، الأمر الذي يُسهم عزلهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال الفايروس للاخرين وعدم وصول المصابين لمراحل متقدمة من الاصابة وتحديات صحية كبيرة قد يتعرضون لها تستدعي تنويمهم في المنشآت الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم, وهذا ما تمكنت الفرق الميدانية للمسح النشط من التوصل إليه في المدن المذكورة بإكتشاف العديد من حالات الإصابة بالفايروس، منها ماظهرت عليها العلامات بشكل بسيط لا يستلزم الذهاب إلى المستشفيات، ومنها من تحمل الفايروس ولم تظهر عليها علامات المرض بشكل واضح.

وتعتزم الوزارة أن تتوسع في مدن ومحافظات أخرى في الأيام القادمة, وتتكون فرق المسح النشط التي تعمل على مدار 24 ساعة، من عدد من التخصصات الصحية بالإضافة إلى فريق التوعية والتثقيف الصحي، كما تشارك عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل مهام فريق التقصي، وتقديم خدمات الترجمة لإيصال الرسالة التوعوية الشفهية بالإضافة إلى الترجمة لأسئلة الفحص الطبي لفريق المسح أثناء الكشف على الحالات, والتأكيد على أهمية التواصل مع مركز البلاغات 937 في حال الاشتباه في إصابتهم بأعراض الوباء، وإخطارهم بمجانية العلاج انفاذاً للأمر السامي الكريم .

كما تقوم الفرق الطبية المتخصصة بالفحوصات العاجلة للحالات المخالطة للمصابين، من خلال العربة الطبية المتنقلة والمجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة في الموقع، لإجراء الفحص وأخذ العينات للحالات المشتبهة وللحالات المخالطة، ونقل العينات إلى المختبرات للفحص، حيث تتم تلك الإجراءات من خلال تحديد الأحياء السكنية المكتظة ، والتي تتواجد بها حالات إصابة، ورفع البيان اليومي بالحالات الجديدة المؤكدة.

وتهدف عمليات المسح النشط داخل الأحياء والمجمعات السكنية المخصصة للعمالة، لتقديم التوعية من الوباء، وتعزيز الإصحاح البيئي بتحسين مستوى الصحة العامة، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة في التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة؛ لمحاصرة دائرة إنتقال العدوى في مراحلها المبكرة، وتعزيز الجانب التوعوي ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في هذه المدن وأحياءها؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره؛ بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين كافة الجهات المختصة.

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أحدث التعليقات

Saud
كل الوقت اللي اجتهدنا عليه في الحجز وصول الطائرات من خارج المملكة سوف تزيد الطين بله وتحصلهم متلغمين بفيروسات اشد من كورونا الناس بحرب والمتخلفين ولا على بالهم ينحجرون 28 يوم ضروري لان 14 يوم هذي حقت كوفيد 19 فيه بعد كوفيد 20 وتلقي الطياره متلغمه على بالكم امريكا بتسكت على تدمير النفط الصخري خلو حد ادني من التفكير والتحليل
ابو محمد
شكراً على التوضيح ..
عبدالرحمن سراج منشي
نطالب الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية انزال اشد العقوبة على الذين ينشرون الاشاعات الكاذبة باسم الادارات الحكومية , حيث كثرت هذه الاشاعات هذه الايام
حسن عمر أبو عائشة
الشكر لله أولا ثم للقيادة الحكيمة على ما اتخذت وتتخذ من اجراءات احترازية لمكافجة هذا الوباء وإلا لكانت أرقام الإصابات والوفيات أضعاف أضعاف أضعاف ما يسجل هذه الأيام والشكر موصول للشعب العظيم من مواطنين ومقيمين على درجة الإنضباط العالية في تتفيذ الإجراءات
ابو محمد
جزاكما الله خير وحفظكما وحماكما واطفالكما من كل مكروه .. آمين ..

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