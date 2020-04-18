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الأعداد السابقة للصحيفة

إلغاء الاختبارات النهائية في «جامعة طيبة»

Time منذ 8 دقائق
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إلغاء الاختبارات النهائية في «جامعة طيبة»

الرياض (صدى):
أعلنت جامعة طيبة، اليوم السبت، عن إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم وغير ذلك من أساليب التقويم.

وأوضحت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك استكمالا للقرارات السابقة التي أصدرتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وبناء على توجيه وزير التعليم بالتيسير على الطلاب و الطالبات في ظل الظروف الاستثنائية و الإجراءات الاحترازية للفيروس.

وقالت الوكالة، أن الجامعة اتخذت الإجراءات التالية: استمرار العملية التعليمية في برامج (الانتظام / التعليم عن بعد / الانتساب / الدراسات العليا عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لدى الجامعة حتى نهاية شهر شعبان 1441هـ.

وقررت الجامعة إلغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ، واستبدالها باستخدام بدائل الاختبارات والتقويم وغير ذلك من أساليب التقويم التي تتوافق مع طبيعة المقرر خلال الفترة من(3 رمضان) إلى ١٩ رمضان)من العام 1441هـ، والذي يشمل برامج (الانتظام/التعليم عن بعد/ الانتساب/ الدراسات العليا).

وكشفت مثال بدائل الاختبارات والتقويم (الكتاب المفتوح - العروض التقديمية - الواجبات منزلية - منتديات نقاش - ملفات الإنجاز - المشاريع البحثية) وغير ذلك من أساليب التقييم.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارفع عنا الوباء فأنك على كل شي قدير  
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. نصيحه مهمه يابروفيسور حنس ، لا عدمناك ..
إبن سمومة
اللهم أرفع البلاء وادفع الوباء عن الأمة وأنزل رحمتك ولطفك على العباد آمين يارب العالمين..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ...

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