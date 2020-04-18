جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

وبينت الجامعة أهمية أن يكون تقييم المقررات النهائي لجميع مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في السنة الأولى المشتركة بنظام (ناجح / راسب) دون درجة ودون التأثير على معدل الطالب التراكمي، يكون تخصيص طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة بناء على نسبة موزونة مكونة من 50% لمعدل الطالب في المستوى الأول في السنة الأولى المشتركة و 50% للنسبة الموزونة للقبول بالجامعة، كما يجب على الطالب اجتياز جميع مقررات السنة الأولى المشتركة لكي يكون مؤهلاً للتخصيص وفق الآلية أعلاه ، تتاح البوابة الإلكترونية لإدخال رغبات الطلاب للتخصيص بدءاً من يوم الأحد 26 /8/1441 هـ وحتى يوم الثلاثاء 5 /9 /1441 هـ.