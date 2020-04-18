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الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

Time منذ 57 دقيقة
Views 1386
جامعة الجوف تعلن ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي 1441هـ

سكاكا (صدى):
أعلنت جامعة الجوف ضوابط التخصيص للسنة الأولى المشتركة للعام الجامعي الحالي 1441هـ وفقاً للتالي : (تعقد جميع الاختبارات النهائية لجميع مقررات السنة الأولى المشتركة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441 هـ عن بعد بطريقة الكتاب المفتوح، حسب التقويم الجامعي المحدد سابقاً حيث تبدأ الاختبارات من يوم 3 / 9 / 1441هـ وحسب جدول الاختبارات المعلن على البوابة الإلكترونية والضوابط المخصصة للاختبارات النهائية بالجامعة).

وبينت الجامعة أهمية أن يكون تقييم المقررات النهائي لجميع مقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في السنة الأولى المشتركة بنظام (ناجح / راسب) دون درجة ودون التأثير على معدل الطالب التراكمي، يكون تخصيص طلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة بناء على نسبة موزونة مكونة من 50% لمعدل الطالب في المستوى الأول في السنة الأولى المشتركة و 50% للنسبة الموزونة للقبول بالجامعة، كما يجب على الطالب اجتياز جميع مقررات السنة الأولى المشتركة لكي يكون مؤهلاً للتخصيص وفق الآلية أعلاه ، تتاح البوابة الإلكترونية لإدخال رغبات الطلاب للتخصيص بدءاً من يوم الأحد 26 /8/1441 هـ وحتى يوم الثلاثاء 5 /9 /1441 هـ.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارفع عنا الوباء فأنك على كل شي قدير  
ابو محمد
معلومات طيبه ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. نصيحه مهمه يابروفيسور حنس ، لا عدمناك ..
إبن سمومة
اللهم أرفع البلاء وادفع الوباء عن الأمة وأنزل رحمتك ولطفك على العباد آمين يارب العالمين..
ابو محمد
الحمد لله على السلامه ...

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